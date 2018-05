Emmanuel Macron fête ce 7 mai son premier anniversaire à l’Élysée. Une année marquée par le lancement de multiples réformes, dont certaines suscitent toujours la colère des organisations syndicales et d’une partie de la société, des étudiants aux fonctionnaires, en passant par les personnels de santé et les cheminots.

La réforme du code du travail

Première grande réforme du quinquennat : celle du code du travail promulguée fin mars. Promise par Emmanuel Macron durant la campagne, lancée deux semaines seulement après l’élection présidentielle, elle a donné le ton : si les syndicats et le patronat ont été reçus de nombreuses fois, le gouvernement a finalement procédé par ordonnances.

La réforme a notamment redéfinit le dialogue social en entreprise en fusionnant des instances représentatives et en accordant la primauté à l’accord de branche.

La loi ORE (Orientation et réussite des étudiants)

Portée par la ministre de l’Enseignement supérieur et promulguée le 8 mars, la loi sur l'Orientation et réussite des étudiants. Accusée d'instaurer une sélection déguisée, elle est à l'origine de multiples blocages dans les facs.

En matière d'éducation, cette première année de mandat a aussi été marquée le dédoublement des CP et CE1 en Zone d'éducation prioritaire, la scolarisation obligatoire dès 3 ans et la réforme du baccalauréat qui supprime les séries L, ES et S, et instaure de nouvelles épreuves. Elle doit entrer en vigueur en 2021.

Le contrôle des migrants

Autre texte qui divise, jusque dans la majorité : le projet de loi Asile et immigration adopté le 22 avril par les députés et dont l'une des mesures-phares, visant à faciliter les expulsions, est le doublement de la durée maximale de rétention. Le texte réduit aussi à six mois (contre onze aujourd'hui) les délais des procédures d'asile.

"Un texte dangereux", "déséquilibré", un "immense gâchis" selon les associations d'aide aux migrants. 15 députés de La République en marche ne l'ont pas voté en première lecture.

La réforme ferroviaire

A l'origine du grève "perlée" lancée début avril par les cheminots, et prévue pour durer jusqu'en juin, la réforme ferroviaire a été adoptée par l'Assemblée fin avril. Le Premier ministre, Edouard Philippe, rencontre ce lundi les syndicats mais il a déjà prévenu que le gouvernement n'était pas prêt à faire de concessions que les trois sujets qui cristallisent la colère des grévistes : l'ouverture à la concurrence, la réorganisation de l'entreprise et la fin du recrutement au statut.

"Les grévistes iront au bout", a prévenu Laurent Brun, numéro un de la CGT Cheminots dimanche soir. SUD-Rail, qui refuse de négocier "des accompagnements" au projet gouvernemental, organise une manifestation ce lundi matin à Paris, près des Invalides.

Un bilan "négatif" pour une majorité de Français

Une majorité de Français (55%) dresse un bilan "négatif" de l'action d'Emmanuel Macron après un an de pouvoir, contre 45% qui jugent le bilan positif, selon une enquête du Centre de recherches politiques de Sciences Po (Cevipof), réalisée par Ipsos-Sopra Steria avec Le Monde et la Fondation Jean Jaurès.

Confortant l'image d'un "président des riches" brandie par l'opposition, les Français estiment à 76% que la politique menée "profite avant tout aux catégories aisées", et seulement 16% qu'elle bénéficie "à l'ensemble des Français" (contre 5% qui la voient favorables aux catégories populaires et 3% aux classes moyennes).

L'action d'Emmanuel Macron pour ce qui est du pouvoir d'achat et de la réduction des inégalités sociales est jugée particulièrement sévèrement, 78% des Français estimant qu'elle va dans le mauvais sens. Ils sont à peine moins sévères pour ce qui est du système de santé, 72% jugeant que l'action présidentielle va dans le mauvais sens, tout comme pour le système de retraite (70%) et la maîtrise de l'immigration (66%).

Le bilan est plus légèrement négatif pour la lutte contre l'insécurité (53% jugent que l'action menée va dans le mauvais sens), la réforme de l'éducation (51%) et la lutte contre le chômage (51), tandis que les électeurs sont très partagés sur l'amélioration du fonctionnement de la vie politique (50%).

A l'inverse, quatre thématiques emportent l'adhésion : la politique étrangère, qui va "dans le bon sens" pour 63% des Français, l'aide aux entreprises (61%), l'Union européenne (60%) et la lutte contre le terrorisme (57%).