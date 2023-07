Que faut-il retenir du projet de statut d'autonomie voté à l'Assemblée de Corse ?

Le projet présenté au terme de deux jours de débats, de réunions à huis-clos, a été voté par 46 voix, celles des groupes nationalistes Fà Populu Inseme, Core in Fronte et Avanzemu, auquel s'est joint Pierre Ghionga, mais les élus de droite Un Soffiu Novu ont voté contre, tandis que l'indépendantiste Josépha Giacometti-Piredda s'est abstenue.

Ce projet d'autonomie sera soumis dans les prochains jours au gouvernement dans le cadre du processus de Beauvau. Au-delà des tractations, des conciliabules, qui ont conduit à l'accord de ce mercredi à l'Assemblée de Corse, quels sont les éléments saillants de ce projet ?

Les transferts de compétences

Parmi les compétences dont le transfert est demandé, le pouvoir fiscal, pour modifier, règlementer, supprimer les impôts et taxes en vigueur, ainsi que le pouvoir législatif dans tous les domaines, à l'exception de ceux relevant du régalien. Autre compétence, celle permettant de statuer sur l'organisation administrative et institutionnelle infra-territoriale. Un transfert qui doit être accompagné de garanties concernant les compétences et les ressources des communes, intercommunalités et territoires, avec possibilité d'intervenir sur la carte administrative.

Des commissions de travail spécifiques sont prévues pour aborder des domaines tels que le droit du travail, la santé et la protection sociale. Le texte souligne que l'autonomie a vocation à renforcer le périmètre et l'effectivité de ces droits fondamentaux.

Enfin, l'Assemblée de Corse a admis le principe d'une clause de revoyure à 15 ans, impliquant un bilan des actions entreprises jusqu'à alors. Cette disposition a d'ailleurs permis de rallier les élus de Core In Fronte. Aussi d'aucuns voient en ce statut d'autonomie une étape vers l'indépendance la balle étant désormais dans le camp du gouvernement.

Et maintenant?

Les deux jours de session à l'assemblée de Corse ont vu l’adoption d’un projet de statut en vue de l'autonomie mais aussi une rupture qui menace le processus politique initié avec le gouvernement.

La majorité Fà populu inseme, Core in fronte, Avanzemu et Pierre Ghionga ont voté la délibération mais les nationalistes ont exclu dans le même temps la motion de la droite qui était aux antipodes. Une rupture qui menace donc aujourd'hui la relation avec Paris.

La volte-face de Gilles Simeoni, mercredi a donc jeté aux oubliettes la motion de la droite. Quelques jours auparavant, des discussions avec Laurent Marcangeli et Un Soffiu novu avaient acté un pacte de non-agression afin de laisser émerger le document de l'opposition. La droite s'engageant à ne pas voter contre sauf que les promesses n'engagent que ceux qui les reçoivent.

La place Beauvau qui plaidait le 7 juin pour une expression de la diversité n'a pas souhaité faire de commentaire mais une source proche de l'Intérieur confirme un certain embarras. " Cette délibération qui prévoit un référendum avec presque une option sur l'auto-détermination dans 15 ans va trop loin et ne sera pas examinée avec bienveillance par le gouvernement ou le sénat" parie un fin connaisseur du dossier.

Autour de Laurent Marcangeli, on reste amer de la réponse " à la main tendue". L'artisan de ce retournement a été Core in Fronte qui a « Benedettisé » Gilles Simeoni, en allant chercher en retour Avanzemu. Corsica Libera a résisté à l'appel des sirènes. Dans ce nouveau clivage, pas sûr que Gérald Darmanin qui a par ailleurs d'autres chats nationaux à fouetter, vienne dans l'île ou qu'Emmanuel Macron cite la Corse dans son allocution du 14 Juillet.