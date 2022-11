“Que nos dotations suivent au moins l’inflation ! “ - Olivier Paz, Union des Maires du Calvados

Élisabeth Borne va-t-elle répondre aux attentes des maires ? La première ministre doit prononcer à 14h le discours de clôture du congrès des maires de France à Paris. Une prise de parole très attendue par les élus locaux, pour beaucoup confrontés à une explosion des factures liées aux énergies (électricité, gaz ou carburants), avec de lourdes dépenses imprévues qui plombent leurs budgets. “Nous évoluons dans un contexte financier qui est de plus en plus contraint et réellement, ça crée des inquiétudes” observe Olivier Paz, le président de l'Union Amicale des Maires du Calvados. Aucune commune n’échappe au casse-tête du budget 2023, avec un poste dépense hautement imprévisible. Un profil démographique de collectivité sort du lot. “Les moyennes communes vivent la situation la plus difficile. Celles qui ont une école, un gymnase, une piscine. Celles-là, prennent de plein fouet cette hausse exponentielle des coûts de l'énergie, avec des équipements qui sont souvent difficiles à chauffer”.

Le gouvernement a bien annoncé quelques dispositifs d'aides ces derniers mois. Mais Olivier Paz y voit des formules pompeuses sans effet concret, en raison de critères d’admissions aussi compliqués que restrictifs. “Amortisseurs d’électricité, filets de sécurité. Tout ça est excessivement compliqué. Il faut avoir moins de dix salariés et avoir moins de deux millions de recettes. Pour d'autres, c'est un potentiel fiscal par habitant inférieur au double de la moyenne de la strate démographique ! Pendant qu'on y est, pourquoi pas l'empreinte dentaire du maire ?” s’agace le représentant des maires du Calvados. “Quand on décortique et qu'on regarde les critères, on se rend compte que très peu de communes sont éligibles. Il faut en finir avec les effets d’annonces. Il faut que les collectivités retrouvent la confiance dans la parole de l'État”. Olivier Paz écoutera attentivement Élisabeth Borne ce jeudi. Et il dit attendre “des annonces fortes déjà sur le fait que nos dotations, qui ne sont pas l'aumône mais qui sont indues, suivent l'inflation. C'est un minimum ! Et puis qu'on nous fasse confiance” tacle l’élu de Merville-Franceville_._