Que pensent les candidats à l'Elysée de la sortie de l'Alsace du Grand Est ?

Ce n'est pas sur cette question que Marine Le Pen et Emmanuel Macron risquent de s'écharper le plus lors du débat de l'entre-deux tours de l'élection présidentielle, ce mercredi soir. Si la candidate est catégoriquement favorable au retour d'une région Alsace, son adversaire reste plus flou.