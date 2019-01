Que pensent les gilets jaunes orléanais de la liste aux européennes ?

Orléans, France

Près de 200 personnes dans les rues d'Orléans ce samedi après-midi lors de la désormais traditionnelle marche en centre-ville. C'était l'Acte XI du mouvement, et entre amis, connaissances, un mot était sur toutes les lèvres.

Ce mot c'est "européennes". Elections européennes, même. Cette semaine, des gilets jaunes ont annoncé leur liste en vue du scrutin qui se tiendra le 26 mai prochain. Menée par la médiatique Ingrid Levavasseur, dix noms (sur 79 au total) ont été dévoilés. Trois sont d'ailleurs originaires du Montargois. Mais ce "Ralliement d'initiative citoyenne", comme il s'appelle, ne suscite pas forcément l'engouement chez tous les militants.

"C'est des traites !" peut-on entendre ici "C'est bien pire que ça..." lui répond t-on. Par le passé, Stéphane a voté pour le Parti Socialiste, pour le RPR et pour En Marche lors de la présidentielle. Mais c'est décidé, au printemps il donnera sa voix aux gilets jaunes : "C'est un message fort envoyé au gouvernement. Pour qu'il voie enfin que le peuple veut des résultats. D'une façon ou d'une autre, se faire entendre."

Il n'est pas sûr que les choses changeront avec des députés gilets jaunes aux Parlement Européen, mais il veut tenter l'expérience, voir ce que ça pourrait bien donner. En revanche pour Jean-Pierre Digue, un routier orléanais, c'est hors de question de mettre un bulletin jaune dans l'urne : "Ça va donner plus d'avantage à Macron et ça enlèvera des voix à ses opposants. Notre but c'est de le mettre à terre. En plus une liste gilet jaune a très peu de chance d'être élue."

Une liste portée par la (trop) médiatique Ingrid Levavasseur

Même son de cloche pour Marie, une retraitée orléanaise : "C'est de la foutaise ! Faut surtout pas voter pour ces personnes là. Ils se disent gilets jaunes mais ils ne le sont pas. Ils ne nous représentent pas du tout. On est apolitique, ce n'est pas notre façon de voir les choses."

Et plus que la liste, des gilets jaunes critiquent la tête la tête de liste, Ingrid Levavasseur. Elle est considérée trop médiatique par certains.

Selon un sondage Elabe publié mercredi, une liste Gilets jaunes est créditée de la troisième place aux européennes, avec 13% des voix, derrière La République en Marche et le Rassemblement national, mais devant Les Républicains ou la France Insoumise.