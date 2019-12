Que pensent les Lavallois de François Zocchetto qui renonce aux municipales 2020 ?

Laval, France

Il n'y aura pas de deuxième mandat pour François Zocchetto. Le maire de Laval renonce à faire campagne, c'est ce qu'il annonce ce lundi 2 décembre dans une vidéo sur Facebook. François Zocchetto est mis en cause dans une affaire de violence sexiste et sexuelle et il explique aux Lavallois que "tout ceci [l'a] beaucoup atteint et a dévasté [sa] famille".

Les citoyens lavallois justement réagissent à cette annonce, comme Jacqueline :

Franchement, je suis dégoûtée. C'est quelqu'un de bien et comme d'habitude, on se fie à tout ce qui se dit, à droite, à gauche. Pour la famille, ce doit être très dur de subir tout cela parce que ce sont des commérages.

"S'il est impacté dans ce qui est dit, il vaut mieux qu'il démissionne parce qu'il ne sera plus crédible aux yeux des gens. Peut-être qu'il a vraiment quelque chose à se reprocher...", s'interroge Caroline.

D'autres citoyens ont un avis très tranché, c'est le cas d'Isabelle : "_Il n'a pas à se présenter, ni quoi que ce soit_. Il doit assumer ce qu'il a fait. Et puis, il n'a pas fait grand chose à Laval, à part endetter pas mal de choses".

Une autre Lavalloise, Karina pense surtout à l'impact sur la campagne des municipales et à l'avenir de Laval :

C'est dommage pour la ville. De bonnes choses ont été faites et je pense qu'il y avait encore de belles choses à faire. Qui va avoir les épaules assez solides pour prendre la suite ? Au sein de son équipe municipale, il y a des jeunes qui peuvent lui succéder mais bon...

On ne sait pas encore qui prendra la suite de François Zocchetto à la tête d'une liste UDI pour les municipales 2020.