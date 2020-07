Que pensez-vous de l'attractivité de la Creuse? Le Conseil départemental met en ligne un questionnaire

Rendre la Creuse plus attractive. C'est l'un des objectifs ciblés par le Plan particulier pour la Creuse. Mais avant de développer un plan d'action, encore faut-il établir un diagnostic solide. Pour ce faire, le Conseil départemental vient de mandater un cabinet parisien de marketing territorial, l'agence Bastille. Elle est chargée de réaliser une étude sur l'attractivité du département. Un questionnaire, ouvert à tous, vient d'être mis en ligne pour recueillir des données sur l'image dont bénéficie le département, à la fois chez ses habitants et à l'extérieur.

Quels sont les atouts et les faiblesses de la Creuse?

"Le questionnaire, il est fait pour qu'on est réellement un point de vue objectif de l'utilisateur" expliqueBérengère Languille, chargée de mission Accueil et Attractivité au Conseil départemental. "A la fois, sur les atouts et les faiblesses, sur ce qu'ils attendent de ce territoire. Sur ce qui les a déçu, sur ce qui les a comblé. On a vraiment un panel de questions suffisamment large pour avoir un sondage qui nous permet d'établir les grandes orientations à suivre dans l'avenir".

Rendre la Creuse plus attractive

Pour que les résultats issus de ce questionnaire soient fiables et pertinents, il est nécessaire qu'il reçoive un certain nombre de réponses. Catherine Defemme incite donc les Creusois qui le souhaitent à y répondre. "Ce questionnaire nous permettra de faire un diagnostic et de travailler sur des objectifs à atteindre pour rendre la Creuse encore plus attractive et faire que les gens viennent et surtout s'installent sur le territoire" détaille la deuxième vice-présidente du conseil départemental. "C'est pour montrer aux gens que la Creuse a des atouts et qu'il fait bon y vivre."

Ce questionnaire est disponible en ligne. Il sera accessible tout l'été. Un premier rendu des résultats est prévu en septembre prochain.