Les résultats insolites de la Présidentielle en Creuse

Dans ce second tour de l'élection présidentielle, la Creuse se distingue parfois de manière étonnante : sixième département en terme de votes nuls, une commune qui vote à 50-50, une autre qui affiche près de 90% de participation.

Avec 65,76% des bulletins exprimés en faveur du candidat d'En Marche (39.239 voix), le résultat en Creuse est très proche du résultat national. Mais notre département se distingue particulièrement par la quantité de bulletins nuls : 5,48% soit le 6e taux le plus important en France, le premier en Métropole. Les Creusois ont aussi massivement voté blanc à 10,94%.

Qui a le plus ou le moins voté ?

Avec près de 90% de participation, la palme du civisme revient à Chambonchard : sur les 68 inscrits, 61 personnes sont allées dans l'isoloir. Les habitants de Saint-Oradoux-de-Chirouze et de Beissat n'ont pas à rougir avec respectivement 89,3% et 87,1% de participation.

La commune de Malleret fait beaucoup moins bien. C'est même le pire taux de participation du département. Dans ce village, près d'un électeur sur deux ne s'est pas déplacé. Sur 46 inscrits, seulement 26 sont allés voter. Le taux de participation y est de 56,5%. A La Villeneuve aussi, on a boudé les urnes avec seulement 60% de participation.

Qui a voté le plus Macron ?

La Villedieu (88,9%), Châtelard (85,2%) et Maisonnisses (83,3%) sont les communes qui ont le plus voté en faveur d'Emmanuel Macron. Elles composent le trio de tête du département.

Qui a voté le plus Le Pen ?

Marine Le Pen enregistre ses meilleurs scores à Clairavaux (59,5%), Chambon-Sainte Croix (57,8%) et La Celle-sous-Gouzon (56,5%). Au total, dans la Creuse, 17 communes ont placé la candidate du Front National en tête du deuxième tour.

Qui n'a pas réussi à choisir ?

Un partout, balle au centre. En Creuse, il existe une commune qui n'a pas su départager les deux candidats : un véritable 50/50. Pour retrouver cette égalité, il faut se rendre dans le nord-est du département dans le village de Lépaud entre Gouzon et Montluçon. Dans cette commune de 360 habitants, on n'en revient toujours pas : Emmanuel Macron et Marine Le Pen se sont effectivement quittés sur un match nul avec 110 voix chacun.

Dans ce village de 360 habitants : 110 voix pour Emmanuel Macron, 110 voix pour Marine Le Pen

Le reportage de France Bleu Creuse à Lépaud

Et qui a glissé un billet de 50 euros dans l'urne ?

Surprise lors du dépouillement à l'hôtel de ville de Guéret : un billet de 50 euros a été glissé dans l'enveloppe. Personne ne l'a empoché, il est parti avec tous les autres bulletins nuls à la préfecture qui centralise les résultats.