Il n'avait pas visité le département au cours de la campagne présidentielle de 2017. Moins d'un an après son arrivée à l'Elysée, Emmanuel Macron se rend dans les Vosges pour la première fois de son quinquennat. Une visite, plus d'un an après celle de son prédécesseur François Hollande, qui s'achèvera jeudi à Mirecourt. Programme.

Après une grande partie de la journée passée en Alsace, le chef de l'Etat est attendu en fin d'après-midi à Epinal. Emmanuel Macron doit lancer, depuis le palais des Congrès de la capitale des Vosges, les consultations citoyennes sur l'Europe. Il s'agit d'une série de débats sur la refondation de l'Union européenne à un an des élections européennes.

Centre-ville et filière bois le mercredi

Ce mercredi 18 avril, Emmanuel Macron est d'abord attendu vers 10h30 à Saint-Dié-des-Vosges pour aborder le plan Action Coeur de ville. Une série de mesures gouvernementales pour redynamiser les centres de 222 communes françaises dont Epinal et Saint-Dié.

L'après-midi du Président sera consacrée à la filière bois, très importante dans les Vosges, avec d'abord un rendez-vous à la scierie Germain-Mougenot, à Saulxures-sur-Moselotte. Emmanuel Macron se rendra ensuite aux Voivres pour un échange sur la filière bois. Les Voivres, commune administrée par Michel Fournier, président des maires ruraux des Vosges. Un élu bien décidé à sensibiliser le chef de l'Etat aux problématiques propres au monde rural.

Un petit-déjeuner à Mirecourt

Après un dîner aux Voivres le mercredi soir, Emmanuel Macron achèvera sa visite en terres vosgiennes par un petit-déjeuner à Mirecourt, au collège Guy Dolmaire pour parler de l'approvisionnement des cantines en produits locaux et bio.