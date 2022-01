Suivez la visite de Emmanuel Macron en Creuse ce lundi

Emmanuel Macron passe ce lundi 24 janvier en Creuse. Ruralité et désertification médicale sont au cœur de ce déplacement présidentiel qui l'emmène à Ahun, Bourganeuf et Aubusson. Il a du retard à cause du brouillard. Il a atterri à Limoges et non Montluçon.

Emmanuel Macron passe ce lundi 24 janvier dans le département de la Creuse, avant d'aller en Haute-Vienne le lendemain. Quelques jours seulement après sa journée dédiée à l'Europe, il reprend place dans la politique nationale, comme il l'avait fait dans le Cher et l'Allier début décembre. Le président de la République sera accompagné de quatre ministres et d'un secrétaire d'État, sur les thèmes de la ruralité, des services publics, des aides dans le cadre du plan France relance et la désertification médicale. C'est un président en pré-campagne, toujours pas officiellement déclaré à sa succession, qui vient défendre les actions de l'État au cours de son mandat. Ses opposants dénoncent un déplacement d'un futur candidat sur les deniers de l'État.

Aux côtés de Emmanuel Macron ce lundi, on verra le ministre de la Santé Olivier Véran, la ministre de la Cohésion des territoires Jacqueline Gourault, le ministre de l'Agriculture Julien Denormandie, la ministre de la Transformation et de la Fonction publique Amélie de Montchalin et le secrétaire d'État chargé de la ruralité Joël Giraud.

L'essentiel

Emmanuel Macron est en retard à cause du brouillard sur le Limousin ce matin. Il était initialement attendu à 10h50 au lycée agricole d'Ahun. Son avion a atterri à Limoges et non Montluçon comme prévu.

Visite de la maison de santé pluridisciplinaire de Bourganeuf à partir de 15h30

A partir de 16h30, échanges sur l'offre de soins en milieu rural et quelles solutions face à la désertification médicale

Ruralité et désertification médicale

Comme il y a un mois et demi dans le Cher et l'Allier, Emmanuel Macron vient parler ruralité, désertification médicale et actions de l'État pour les territoires ruraux. La visite se fera en deux temps. Le premier temps est consacré le matin aux jeunes et au milieu associatif, au sein du lycée agricole de Ahun, avec des échanges programmés avec des lycéens.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Parmi les étudiants qui vont rencontrer Emmanuel Macron, Marion et Nicolas, 20 ans, en BTS gestion et maîtrise de l'eau au lycée agricole d'Ahun. Ils veulent demander au président plus d'aides pour les étudiants. Elle est boursière, lui à la limite, "on a de la chance d'être aidés par nos parents mais tout coûte cher, surtout l'essence".

L'après-midi tournera autour de la désertification médicale, un enjeu majeur pour le département de la Creuse, l'un des départements les plus touchés en France. Avec seulement 90 médecins généralistes pour 117.000 habitants, le département cherche des solutions pour attirer des praticiens. Parmi les solutions trouvées, 11 maisons médicales ont été créées sur le territoire. Emmanuel Macron visitera l'une d'elle, celle de Bourganeuf, dès 15h30. Suivra un échange sur l’offre de soin en milieu rural, autour de l’enjeu du développement de l’accès et du renforcement des soins de proximité.

Un projet de loi rejeté par l'Assemblée nationale

Le thème de la désertification médicale a été au cœur d'un débat à l'Assemblée nationale la semaine dernière. Le député mayennais Guillaume Garot (PS) a déposé une proposition de loi qui visait à obliger les jeunes médecins à s'installer dans les territoires sous-dotés, texte rejeté par les députés LREM-MoDem.

Emmanuel Macron passera une deuxième journée en terre limousine. Il sera ce mardi en Haute-Vienne. Deux thème seront cette fois au programme : le plan de relance et les services publics.