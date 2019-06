Que vont faire les 272 maires d'Indre-et-Loire à 10 mois des municipales ?

A 10 mois des élections municipales, beaucoup de maires d'Indre-et-Loire annoncent ne pas vouloir se représenter en raison de l'âge. Ils préfèrent privilégier leur famille et parlent d'un exercice de plus en plus compliqué.

Indre-et-Loire, France

Si on ne connaît pas encore les dates des prochaines élections municipales, ce sera au printemps 2020, un certain nombre de maires des 272 communes d'Indre-et-Loire savent déjà ce qu'ils vont faire. Certains brigueront un nouveau mandat et d'autres ont décidé d'arrêter. Si on s'intéresse aux communes qui comptent entre 3.000 et 6.000 habitants, ceux qui souhaitent arrêter l'an prochain, le font en raison principalement de l'âge.

La moyenne d'âge des maires d'Indre-et-Loire est de 62 ans

Plusieurs maires tourangeaux estiment qu'au-delà d'un certain âge, il faut renoncer à la fonction. Et visiblement, la limite d'âge est pour eux atteint à 70 ans. C'est le cas de Bernard Plat à Rochecorbon, Michel Cosnier à Château-Renault, Jacques Barbier à Descartes. La situation est identique à Véretz ou Beaumont-en-Veron. Ces maires ont décidé d'arrêter pour privilégier leur vie familiale... Bernard Château, 73 ans, explique qu'après 2 mandats, on peut avoir toutes ses facultés mentales à 70 ou 75 ans, mais il est temps aussi de penser à soi. C'est aussi de plus en plus difficile. L'administration est compliquée. On nous demande de plus en plus de choses sans les moyens qui vont avec, certains habitants ne sont pas toujours très simples, même si heureusement c'est une minorité.....

J'ai donné toute ma vie aux autres, j'ai envie un peu de penser à moi

En Indre-et-Loire, la moyenne d'âge des maires est quasi la même qu'au niveau national, à savoir 62 ans selon l'association des maires du département. On peut citer aussi le cas de Marie-France Beaufils qui a décidé de ne pas se représenter à la mairie de Saint-Pierre-des-Corps. A Amboise aussi, Christian Guyon a décidé de passer la main, tout comme Jean-Luc Galliot à Notre-Dame d'Oé.

A 10 mois des municipales, certains maires annoncent aussi clairement briguer un nouveau mandat. C'est le cas à Esvres-sur-Indre, Loches, Luynes, Montlouis-sur-Loire, Chanceaux-sur-Choisille, Vouvray, Veigné ou encore la Ville-aux-Dames. D'autres maires précisent qu'il prendront leur décision cet été ou au plus tard en septembre. C'est le cas pour les maires de Sainte-Maure-de-Touraine, Bourgueil ou encore Bléré.