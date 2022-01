Que vont voter les sénateurs de la Somme sur le pass vaccinal ?

Le projet de loi sur le pass vaccinal, adopté par l'Assemblée nationale, arrive ce lundi 10 janvier au Sénat, en commission, lundi, avant l'hémicycle mardi. Le Palais du Luxembourg, à majorité de droite, devrait voter ce texte, peut-être avec quelques modifications. Mais qu'en pensent les sénateurs de la Somme ?

Nous leur avons posé la question. Stéphane Demilly, du groupe Centriste, de l'UDI, va, sans surprise, voter pour : "Je vais voter sans état d'âme ce texte. A un moment donné, nécessité fait loi. Les non-vaccinés représentent 80% des patients Covid en réanimation. Il faut arrêter de rester les bras ballants." L'ancien maire d'Albert en fait une question personnelle : "Je suis un rescapé de la réanimation. En 2014, j'ai eu un grave problème de santé. Je pense que ceux qui parlent, qui montent à la tribune, n'ont pas conscience des conséquences de la réanimation. Physiques, cognitives, morales..."

Même conclusion pour Laurent Somon, des Républicains. pas question de s'opposer à ce texte. S'il comprend la crainte de nombreux français, il indique vouloir faire primer "l'intérêt général". Sur les divisions que ce texte crée au sein des LR, le sénateur ne s'en émeut pas, détaillant que ce débat frappe selon lui de nombreuses familles politiques.

Le sénateur Rémi Cardon, du groupe socialiste, lui, est opposé à ce texte : "On utilise ces pass, sanitaire ou vaccinal pour contrôler les gens. C'est dommage, alors qu'on aurait besoin de pédagogie. Là, on va diviser les français." Mais lui plaide plutôt pour une obligation vaccinale : "Il y a déjà onze vaccins qui sont obligatoires. Avec la loi, on irait beaucoup plus vite, on aurait gagné beaucoup de temps. Avec l'obligation, il y a un côté universel, qui évite de diviser."

Rémi Cardon refuse de dévoiler à l'avance son vote. Le troisième sénateur de la Somme.