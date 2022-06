Quel avenir politique pour Laurent Marcangeli ?

Avec 51.76% des voix, Laurent Marcangeli retrouve le siège de député de la première circonscription de Corse-du-Sud qu'il avait occupé de 2012 à 2017. Le premier magistrat de la ville, vainqueur en 2014 contre Simon Renucci l'avait annoncé : en cas de victoire, il laisserait son écharpe de maire, mais resterait conseiller municipal. Le seul député insulaire non nationaliste élu dimanche veut se construire un destin national.

L’heure des choix

Laurent Marcangeli est-il l'homme fort de la droite en Corse ou à Paris? Au lendemain de sa victoire, il s'est envolé ce lundi pour le Palais Bourbon où il doit prendre ses fonctions au sein de la majorité macroniste. Mais à une nuance près, celle d'Horizons. La course parisienne de Laurent Marcangeli pourrait le conduire à prendre la présidence du groupe, parmi les 28 élus et à se positionner dans les discussions politiques à venir entre la Corse et Paris.

La course parisienne de Laurent Marcangeli pourrait le conduire à prendre la présidence du groupe Horizons à l'Assemblée Nationale © Maxppp - Florent Selvini

Au préalable, il doit "sous dix jours", rendre son écharpe de maire puis de président de la Capa. Son successeur semble tout désigné, si le conseil municipal le valide : Stéphane Sbraggia, le premier adjoint. La présidence de l'intercommunalité quant à elle, subit toujours des arbitrages à une exception près, le président de la Capa est le maire d'Ajaccio, mais le nom de Xavier Lacombe circule également.

En revanche, Laurent Marcangeli quittera son siège de conseiller territorial. Il était peu assidu dans l'hémicycle et a un mois pour faire ses valises. Il laisserait sa place à Angèle Chiappini, la maire de Letia, 18ème de la liste « Un soffiu novu ». Qui prendra la tête de la formation dont Laurent Marcangeli était le chef de file ? Valérie Bozzi, Jean-Martin Mondoloni? La question n'est pas tranchée à une semaine de la session de l'assemblée de Corse au sein du premier groupe d'opposition menacé d'imploser.