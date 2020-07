Les défenseurs de la forêt du Madrillet espèrent convaincre le nouveau conseil de la Métropole de Rouen

Le nouveau conseil de la Métropole de Rouen va-t-il modifier l'avenir de la forêt du Madrillet, à cheval entre Saint-Étienne-du-Rouvray et Petit-Couronne ? Un projet d'agrandissement de la zone économique et du campus est inscrit dans le Plan local d'urbanisme intercommunal (PLUI) mais les débats font rage depuis des années puisque l'extension va entraîner la destruction de 63 hectares de forêt. Inconcevable pour plusieurs associations de protection de l'environnement.

à lire aussi Un rassemblement et une pétition pour empêcher la destruction de 63 hectares de forêt, près de Rouen

Ce projet fait donc partie des dossiers épineux auxquels va devoir s'atteler le conseil métropolitain qui se réunit ce mercredi 15 juillet pour élire son nouveau président. L'élection a lieu au Zénith et les militants associatifs comptent bien s'y faire entendre ou du moins voir puisqu'ils organisent un rassemblement sur place afin de remettre aux élus plusieurs pétitions.

Convaincre les nouveaux élus

Une dizaine d'associations - Alternatiba, Youth for climate, Les Bouillons terres d'avenir, etc. - occupent en effet le terrain pour sensibiliser la population. Une vingtaine de militants étaient par exemple à l'entrée de la forêt du Madrillet dimanche dernier pour récolter de nouvelles signatures, avec en ligne de mire, le conseil métropolitain. "Mais ce n'est pas un baroud d'honneur, souligne Benoît Leclerc, membre des Bouillons terres d'avenir et président du réseau d'Amap de Normandie. On est nombreux à penser que c'est réaliste. On sait que les élus écologistes soutiennent la démarche. Le candidat à la présidence [Nicolas Mayer-Rossignol NDLR] a l'air d'être prêt à reconsidérer les choses, pas forcément faire une révision complète mais au moins trouver des adaptations au projet."

Les travaux ont déjà commencé sur une partie de la forêt mais Dominique Maheu, lui aussi membre des Bouillons, a bon espoir. "Ce projet a plus d'une dizaine d'années et on mesure bien ces derniers temps que les choses ont évolué. Tant que les arbres sont là, le projet n'est pas irrémédiable. Si les élus de la Métropole disent 'ce projet est à revoir', bien sûr qu'il y aura eu de l'argent de perdu mais comparé à ce qu'on risque de perdre sur ces 60 hectares, c'est quelque chose qui politiquement me semble indispensable."

Les associations ont prévu d'être présentes tous les dimanches de l'été dans la forêt pour alerter et mobiliser.

Je viens rouler, grimper aux arbres depuis toute petite alors je ne veux pas que ce soit rasé.

Et à voir les nombreux promeneurs s'arrêter et signer la pétition, l'avis des associations semble être partagé par les usagers de la forêt. "Quand il fait beau, on vient une à deux fois par semaine, explique par exemple Julie. On peut comprendre qu'ils veuillent valoriser le campus mais on se dit que ça peut être fait ailleurs. Cet endroit est hyper utilisé par les familles donc on trouve ça vraiment dommageable." Sa fille de 9 ans et demi, Zoé, a elle aussi voulu signer la pétition : "Je viens rouler à vélo et grimper aux arbres depuis toute petite alors je ne veux pas que ce soit rasé."

Deux minutes plus tard, Jenifer accepte également de signer. "On aime bien venir ici avec les enfants", souligne-t-elle. Et son conjoint d’ajouter : "Malheureusement, un jour, ils viendront voir des usines."