Immigration : l'intégration réussie de Shayma à Marseille

Le sujet sensible de l'immigration est en débat ce lundi à l'Assemblée nationale et mardi au Sénat. Ce débat est voulu par le président de la République. Il divise les Français et au niveau politique jusque dans la majorité d'Emmanuel Macron. Exemple d'une intégration réussie à Marseille.

Six axes de travail sont en cours dont une réflexion sur les prestations sociales accordées aux demandeurs d'asile "pour faire en sorte que la France ne soit pas moins accueillante mais pas forcément plus attractive non plus". Selon le Premier ministre, la capacité d'accueil des demandeurs d'asile en France atteindra plus de 107.00 places à la fin 2019. Le système est saturé, précise Edouard Philippe.

L'exemple de Shayma, réfugiée irakienne

Parmi tous les migrants, comme en Provence, il y a des intégrations réussies, notamment celle de Shayma, 38 ans. Cette jeune femme est maman d'un petit garçon de 8 ans et vit à Marseille.

Shayma s'est enfuie d'Irak en 2007 pour l'Algérie. Elle était menacée de mort dans son pays. Arrivée en France en 2017, elle a demandé l'asile et a obtenu sa carte de séjour pour 10 ans cette année. Elle a été prise en charge par plusieurs associations marseillaises d'aide aux demandeurs d'asile.

Aujourd'hui, elle est heureuse, suit une formation, va avoir dans quelques semaines une place en HLM et son fils est scolarisé à Marseille.