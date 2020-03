Quel mot revient le plus dans le nom des listes aux élections municipales en Drôme Ardèche ?

Le mot "Ensemble" est utilisé par une centaine de listes candidates aux élections municipales en Drôme Ardèche. On a épluché les intitulés déposés dans les quelques 200 villes de plus de 1000 habitants sur nos deux départements et publiés sur le site du ministère de l'Intérieur.