Quelle France demain dans un monde incertain?

Quelle que soit l'issue du second tour, notre prochain dirigeant devra porter la voix de la France dans un monde tendu et inquiétant, et très vite affirmer sa position dans ou en-dehors d'une Europe, fragilisée par les crises, à l'avenir incertain.

Le futur dirigeant français va prendre ses fonctions dans un contexte géopolitique troublé et devra se positionner très vite pour renforcer l'unité de l'Union ou au contraire accélérer son délitement. Car, et c'est plus qu'un symbole, cette présidentielle a lieu au moment où démarrent les négociations sur la sortie du Royaume-Uni. Le bras de fer faudrait-il dire, tellement les tensions sont déjà vives avec la première ministre britannique, qualifiée parle président de la Commission de " femme coriace mais qui vit dans une autre galaxie" concernant ses revendications; Theresa May qui accuse les 27 de s'être alliés contre elle, de vouloir torpiller le Brexit et influencer les prochaines législatives britanniques.

Pour l'instant la France fait entendre sa voix dans ces négociations

"il y aura forcément un prix et un coût pour le Royaume-Uni", explique Francois Hollande; Angela Merkel appelle les dirigeants britanniques à ne pas se faire d'illusions. "Le Brexit ne se fera pas rapidement et sans douleur" précise le négociateur en chef de l'Union, l'ancien commissaire européen français Michel Barnier: "Il ne s'agit pas de punir le Royaume-Uni, mais de calculer le coût pour l'Union du retrait des engagements britanniques". La France fait actuellement monter les enchères en exigeant davantage pour l'agriculture; la facture est estimée à entre 60 milliards côté européen et jusqu'à 100 milliards, selon le Financial Times.

Bien d'autres sujets sur la table: la crise des migrants, la Grèce, la Turquie

La Suède a décidé de lever ses contrôles systématiques aux frontières,; la Commission invite l'Allemagne, l'Autriche ou le Danemark à faire de même tellement le flux de migrants s'est tari via la Grèce, grâce à l'accord avec la Turquie. Mais pour combien de temps si l'UE ne reprend pas les négociations d'adhésion? Le président turc Erdogan menace de claquer la porte. Ankara est un partenaire important également dans la lutte contre le terrorisme, allié à la Russie sur le dossier syrien. En Libye, l'Union refuse désormais de financer de nouveaux camps tellement les migrants y survivent dans des conditions épouvantables. Dans la crise grecque un accord vient d'être trouvé, de nouvelles mesures d'austérité contre une possible réduction de la dette. La France aura t elle encore son mot à dire?

