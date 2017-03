Quelle gouvernance pour la chambre de commerce d’Ajaccio et de la Corse du Sud ?

Après la démission du président de la chambre de commerce et d’industrie de la Corse du Sud, les non-démissionnaires se sont rendus en préfecture ce matin, avec à leur tête Paul Marcaggi, le vice-président, surpris par la brutalité des faits et de certains propos.

Après la démission du président de la chambre de commerce et d’industrie d’Ajaccio et de la Corse du Sud, les interrogations sont nombreuses sur le devenir de l’institution consulaire. En fin de matinée, Paul Marcaggi, vice-président de la CCI, s’est porté à la tête de la délégation des élus non-démissionnaires. Il s’est rendu en préfecture où l’attendait le secrétaire général. Paul Marcaggi a indiqué avant de s’entretenir avec le représentant de l’Etat : « mes colistiers et moi-même avons appris avec brutalité la démission du président Jean André Miniconi et de certains élus. Nous avons demandé audience auprès de la préfecture pour en savoir plus. Nous avons été surpris par ses propos, brutaux. Et nous nous réservons un droit de réponse. Nous sommes 23 non-démissionnaires. D’autres élus pourraient nous rejoindre très rapidement. Nous verrons cela ».

Paul Marcaggi, vice-président de la CCI de Corse du Sud. Partager le son sur : Copier

Une affaire appelée à connaitre d’autres évolutions dans les prochaines heures et prochains jours.