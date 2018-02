Corse, France

Emmanuel Macron a prononcé ce mercredi un discours attendu sur l'avenir de la Corse à Bastia. Il s'est dit opposé à la création d'un statut de résident et à la reconnaissance d'une co-officialité de la langue corse. Mais il est favorable au fait de mentionner la Corse dans la Constitution.

Les réactions politiques

Gilles Simeoni, président du conseil exécutif : « Il est clairement très en dessous des enjeux, il a complétement tu la dimension symbolique, politique et historique de la question corse avec un certain nombre de commentaires blessants. Ce que je voudrais retenir pour être plus positif c’est qu’il nous est proposé de travailler sur une révision constitutionnelle qui reconnaisse la spécificité de la Corse, c’est extrêmement important. Il faudra que nous obtenions un statut d’autonomie, en tous cas que le principe d’autonomie soit retenu dans la Constitution »

Jean-Charles Orsucci, maire de LREM de Bonifacio : « j’ai décidé de retenir une phrase de ce discours c’est la corse ce n’est pas la Picardie, ce n’est pas la Nouvelle-Calédonie, il faut donner du contenu à cette phrase. Nous n’avons pas d’autre avenir que dans la République mais nos spécificités doivent prises en compte. Moi je crois que l’on peut aller au-delà de l’article 72 »

Gérard Collomb, ministre de l’Intérieur : « la voie pour la Corse c’est être à nouveau le phare avancé de la France dans la Méditerranée et de porter toujours haut les couleurs de la Corse dans la République. Quand il dit, je vais essayer de faire venir un grand sommet de la Méditerranée il aurait pu dire je vais le faire à Marseille. Il veut montrer que la Corse a des atouts, ça c’est une politique audacieuse »

Jacqueline Gourault, « madame Corse » du gouvernement ministre auprès du ministre de l’Intérieur : « hier soir nous avons eu une réunion de travail à la collectivité de Corse, nous avons eu un discours qui a été franc des deux côtés et un certain nombre de choses ont été débattues. C’est une revendication de très longue date, et je crois que de nombreux corses seront fiers que leur identité particulière soit reconnue dans la Constitution »

Joseph Colombani, président FDSEA Haute-Corse : « moi j’ai retenu plusieurs choses, les assises de l’eau qui vont se faire ici, ça répond à une demande que l’on avait faite. La deuxième chose c’est un plan d’accompagnement de la Corse, et j’ai vu qu’il nommait Jacques Mézard, qui est un ancien ministre de l’agriculture, c’est un autre bon point. L’autre bon point, c’est qu’on a un contact agriculture corse à l’Elysée. Même sur un mur lisse il faut savoir reconnaître les aspérités et s’accrocher à tout. »

Petr’Anto Tomasi, conseiller territorial Pè a Corsica: « des points de désaccords forts, il est hors de question pour nous d’accepter le discours autour de la co-officialité, du statut de résident, autour d’une vision un peu condescendante de demandes en matière fiscale, en revanche c’est vrai qu’il y a en matière constitutionnelle, une porte qui peut s’ouvrir à condition que nous soyons fermes dans la négociation »

Xavier Luciani, conseiller exécutif à l’assemblée de Corse : « Il va présenter des assises de l’eau au niveau national français mais dont la première session se tiendra en Corse. Cela veut dire qu’il y a une reconnaissance sur tout le travail que nous avons entrepris sur le changement climatique. Il faut nous aider au-delà du PEI ce qui nous permettra d’aménager cette île au niveau hydraulique »