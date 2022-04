Quelles sont les dates-clés des élections législatives 2022 ?

Les deux tours des élections législatives se dérouleront les dimanches 12 et 19 juin 2022. Voici l’ensemble du calendrier concernant cette élection.

Les élections législatives auront lieu les 12 et 19 juin 2022 (illustration).

Près de 48 millions d'électeurs sont appelés à voter les dimanches 12 et 19 juin 2022 pour élire les 577 députés de l'Assemblée nationale, parmi lesquels 11 députés des Français établis hors de France. Mais le calendrier comporte d’autres étapes. France Bleu fait le point.

4 au 6 mai 2022 : dates limites pour s'inscrire sur les listes électorales

Ceux qui ne sont pas encore inscrits sur les listes électorales et souhaitent voter aux prochaines élections législatives ont jusqu'au mercredi 4 mai 2022 pour le faire en ligne et jusqu'au vendredi 6 mai pour faire la démarche en mairie ou par courrier. Au-delà, il sera trop tard. Une pièce d'identité et un justificatif de domicile sont exigés.

20 mai 2022 : dernier délai pour se déclarer candidat

La candidature prend la forme d’une déclaration signée énonçant les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession du candidat. En outre, le candidat doit joindre les pièces de nature à prouver qu’il est âgé de 18 ans révolus et possède la qualité d’électeur. La déclaration doit s’accompagner d’une déclaration similaire pour la personne appelée à succéder au candidat en cas de vacance du siège (suppléant).

Les déclarations de candidature doivent être déposées en double exemplaire, à la préfecture au plus tard à 18 heures le 20 mai 2022.

Nul ne peut être candidat dans plusieurs circonscriptions.

30 mai 2022 : début de la campagne officielle

La campagne pour les élections législatives s'ouvrira officiellement le 30 mai. Pendant la durée de la période électorale, des emplacements spéciaux sont réservés dans chaque commune pour l’affichage. Il existe une campagne officielle à la radio et à la télévision pour les partis présentant des candidats.

L’utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par voie de presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite pendant les six mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise. Au cours de cette même période, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisation ou de la gestion d’une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin.

12 juin 2022 : premier tour des élections législatives

Près de 48 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour le premier tour des élections législatives le 12 juin 2022.

Pour les Français de l'étranger ainsi que pour ceux de la Polynésie française, afin de tenir compte de l'éloignement géographique, le premier tour se déroulera avec une semaine d'avance par rapport à la métropole. Comme pour l'élection présidentielle, certains départements et collectivités d'outre-mer voteront dès le samedi précédant l'élection en métropole.

Des résultats provisoires seront communiqués au cours de la soirée par les médias et les instituts de sondage, à partir de 20 heures.

19 juin 2022 : second tour des élections législatives

Le 19 juin, le second tour opposera les deux candidats qui sont arrivés en tête dans les circonscriptions et les candidats suivants, à condition d'avoir obtenu un nombre de voix au moins égal à 12,5 % du nombre des électeurs inscrits.

Au second tour, le candidat qui obtient le plus grand nombre de voix est élu. En cas d'égalité, le plus âgé des candidats est élu.