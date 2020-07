Quelles sont les indemnités des élus de la ville de Laval ?

Lors du premier conseil municipal de la ville de Laval, les élus ont voté une nouvelle grille d'indemnisation des 43 élus. Ce qui a donné lieu à une bataille de chiffres et des interprétations différentes entre la majorité et l'opposition.

Pour ce premier conseil municipal de l'ère Florian Bercault, les 43 élus ont voté les montants des indemnités de fonction du maire, des adjoints et des conseillers municipaux.

Le maire de Laval, pour les six prochaines années touchera donc 4.278 euros par mois. La même somme que le maire précédent François Zocchetto. L'indemnisation du premier adjoint en revanche (Bruno Bertier) augmente. Elle s'établit désormais à 2.001 euros. Cependant, l'enveloppe globale par mois, d'indemnisation de l'ensemble des élus baisse par rapport au mandat précédent : 36.322 euros (contre 39.239 euro) "soit 3.000 euros en moins par mois, ce qui entraîne une économie de 36.000 euros par an" se félicite le maire Florian Bercault.

"Parfaitement déplacé"

Ce à quoi répond l'opposition par la voix de Samia Soultani : "le premier adjoint n'a pas à être plus payé que les autres. Il n'a pas plus de droits mais encore plus de devoirs, c'est parfaitement déplacé" déclare l'élue. Pour Samia Soultani, une baisse de ces indemnités aurait été justifiée puisqu'il n'y a plus 45 mais 43 élus au conseil municipal de Laval, la ville étant passée sous la barre des 50.000 habitants. "C'est une volonté politique d'être rationnelle, j'assume totalement que des élus soient bien rémunérés à la vue de leur engagement" rétorque le maire. Le conseil municipal a voté pour cette nouvelle grille. L'opposition a voté contre.

La rémunération des élus de Laval (somme brute / mois)