Présidentielle : quels candidats les élus gardois et lozériens ont-ils parrainés ?

Les parrainages des élus pour l'élection présidentielle 2022 sont validés officiellement par le Conseil constitutionnel. Quels seront les prochains candidats qualifiés pour la présidentielle? La recherche des 500 parrainages d'élus constitue à 54 jours du premier tour une course d'obstacles pour plusieurs candidats. Une nouvelle liste est publiée ce mardi par le Conseil constitutionnel. Où en sont les élus du Gard et de la Lozère ? Qui soutient qui ? Quels élus du Gard et de la Lozère ont déjà donné leur parrainage à un candidat ou une candidate à l'élection présidentielle 2002 ? Ces parrainages sont, pour la première fois, rendus publics, pour une plus grande transparence.

Ce mardi, Nathalie Arthaud passe le cap des 500 parrainages validés par le Conseil constitutionnel, indispensables pour concourir à la présidentielle, selon le nouveau décompte dévoilé par l'institution. La candidate Lutte ouvrière totalise 509 parrainages.

Valérie Pécresse, Emmanuel Macron et Anne Hidalgo ont déjà dépassé ce cap depuis déjà plusieurs jours. Le président sortant comptabilise désormais 1 260 parrainages validés, la candidate LR 1 824 parrainages, et la candidate socialiste 1 007.

Le candidat PCF Fabien Roussel frôle le cap des 500. Il compte 492 parrainages validés.

Jean Lassalle en totalise 471, Yannick Jadot 450, Nicolas Dupont-Aignan 360, Jean-Luc Mélenchon 332, Marine Le Pen 331, Eric Zemmour 250, François Asselineau 210, Philippe Poutou 188, Christiane Taubira 73, Hélène Thouy 70, Georges Kuzmanovic 35, Nicolas Miguet 12.

Le nombre de parrainages validés engrangé par chaque candidat est actualisé deux fois par semaine, le mardi et le jeudi.

Dans le Gard

Emmanuel Macron (LAREM) : Philippe Berta (député), Anthony Cellier (député), Jean-Yves Chapelet (maire, Bagnols-sur-Cèze), Fabien Cruveiller (maire, Cardet), Michel Debouverie (maire, Combas), Jean-Christian Rey (président de la Communauté d'agglomération du Gard rhodanien) Catherine Daufès-Roux (Députée), André Lopez (maire, Saint-Paul-les-Fonts), Patrice Planes (maire, Rodilhan), Benoît Trichot (maire, Montclus), Françoise Dumas (députée)

Valérie Pécresse (LR) : Jean-Luc Chailan (maire, Caveirac), Jean-Pierre de Faria (maire, St-Ambroix), Eddy Valadier (maire, Saint-Gilles), Franck Proust (Président Nîmes Métropole), Christophe Rivenq (président Alès Agglomération), Max Roustan (maire, Alès), Laurent Burgoa (sénateur), Jean-François Durand-Coutelle (maire, Saint-Geniès-de-Malgoirès), Jean-Paul Fournier (maire, Nîmes), Gaëtan Prévoteau (maire, Langlade), Frédéric Touzellier (maire, Générac), Rémy Bachevalier (conseiller départemental), Julien Plantier (conseiller départemental), Philippe ribot (maire, Saint-Privat-des-Vieux), Mary Bourgade (conseillère régionale), Léa Boyer (conseillère départementale), Muriel Dherbecourt (conseillère départementale), Pascale Bories (maire, Villeneuve-lès-Avignon), Philippe Gras (maire, Codognan), Frédéric Gras (conseiller départemental), Thierry Jacot (maire, Générargues), Richard Tibérino (conseiller départemental), Véronique Gardeur-Bancel (conseillère départementale), Valérie Meunier (conseillère départementale)

Marine Le Pen (RN) : Gilles Donada (conseiller régional), Jean-Pierre Fuster (conseiller départemental), Yoann Gillet (conseiller régional), Julien Sanchez (maire, Beaucaire), Laurence Gardet (conseillère régionale), Elisabeth Mondet (conseillère départementale)

Jean-Luc Mélenchon (LFI) : Emmanuel Grieu (maire, Mandagout), Michel Sala (maire, Saint-Félix-de-Pallières), Nicole Amasse (maire, Saint-Sauveur-Camprieu), Irène Lebeau (maire, Dourbies), Patrick Darlot (maire, Saint-Bresson), Guy Silhol (maire, Peyremale), Nicole Amasse (maire, Saint-Sauveur-Camprieu), Marie-Josée Pellet (maire, Junas)

Yannick Jadot (EELV) : Dominique Andrieu-Bonnet (Conseillère départementale), Geneviève Blanc (maire, Anduze), Xavier Gayte (maire, La Capelle-et-Masmolène), Aurélie Genolher (conseillère régionale), Bérengère Noguier (conseillère départementale)

Anne Hidalgo (PS) : Régis Bayle (Conseiller régional), Jacques Bollègue (maire, La Calmette), Laurent Pons (maire, Vissec), Amal Couvreur (conseillère régionale), Denis Bouad (sénateur), Juan Martinez (maire, Bellegarde), Bruno Pascal (conseiller départemental), Alexandre Pissas (conseiller départemental), Jean-Marie Rosier (maire, Aramon), Christophe Serre (conseiller départemental), Charles Bascle (maire, Aiguèze), Amal Couvreur (Conseillère régionale), Julie Delalonde (Conseillère régionale), Stéphanie Laurent (maire, Savignargues), Jean Denat (maire Vauvert), Carole Bergeri (conseillère départementale), Maryse Gianaccini (conseillère départementale), Françoise Laurent-Perrigot (conseillère départementale, présidente Conseil Départementale du Gard)

Fabien Roussel (PCF) : Sylvain André (maire, Cendras), Christian Bastid (conseiller départemental), Claude Cerpedes (maire, Saint-Martin-de-Valgalgues), Edouard Chaulet (maire, Barjac), Bernard Clément (maire, Domessargues), Jean-Luc Gibelin (Conseiller régional), Patrick Malavieille (maire, La Grand-Combe), Cathy Chaulet (conseillère départementale), Serge (maire, Saint-Julien-les-Rosiers), Ghislain Chassary (maire, Rousson), Bernard Rieu (maire, Vallabrix), Vincent Bouget (conseiller départemental), Jacques Demanse (maire, Sauveterre), Michel Mercier (maire, Le Martinet), Isabelle Fardoux-Jouve (conseillère départementale)

Nathalie Arthaud (Lutte Ouvrière) : Denis Guillaume (maire, Tharaux), Cyrille Bresset (maire, Colognac), René Meurtin (maire, Sénéchas),

François Asselineau : Jean-Louis Cuenot (maire, Saint-Jean-de-Crieulon), Freddy Félix (maire, Maruéjols-lès-Gardon), Guillaume Gras (maire, Puechredon), Alexandre Vigne (maire, Lanuéjols)

Anasse Kazib (Révolution permanente) : Frédéric Salle-Lagarde (maire, Moussac), Christine Lefèvre (maire, Mauressargues)

Jean Lassalle (Résistons !) : Patrick Dumas (maire Rochegude), Fabrice Fournier (maire, Meynes), Jean-Michel Burel (maire, Saint-Just-et-Vacquières), Olivier Gaillard (conseiller départemental)

Eric Zemmour (Reconquête !) : Jean-Marie Moulin (maire, Saint-Bonnet-du-Gard)

Nicolas Dupont-Aignan (Debout la France) : Patrick Mejean (maire, Fontarèches), Cyril Ozil (maire, Euzet)

Christiane Taubira : Monique Novaretti (conseillère régionale)

Nathalie Arthaud (Lutte Ouvrière) : Christian Evesque (maire,Causse-Bégon)

Georges Kuzmanovic (République Souveraine) : Jean Bernard (maire, Courry)

En Lozère

Emmanuel Macron (LAREM) : Laurent Suau (maire, Mende)

Anne Hidalgo (PS) : François Robin (conseiller départemental), René Causse (maire, Pourcharesses), Sophie Pantel (présidente Département, conseillère départementale), Jean-Louis Brun (maire, Naussac-Fontanes)

Nathalie Arthaud (Lutte Ouvrière) : Jean Calmels (maire, Massegros Causses Gorges), Jean-Sébastien Salendres (maire, Cultures), André Raymond (maire, Palhers)

Valérie Pécresse (LR) : Olivier Maurin (maire, Prévenchères)

Jean Lassalle (Résistons!) : Jean-Luc Michel (maire, Gorges du Tarn Causses), Michel Reydon (maire, Vialas), Guy Mayrand (maire, Saint-Flour-de-Mercoire), Michel Guiral (Maire délégué d'une commune associée ou d'une commune déléguée, Peyre en Aubrac)

Philippe Poutou (NPA) : Pascal Beaury (maire, Mont Lozère et Goulet), Michel Reydon (maire, Vialas), Philippe Rochoux (maire, Chanac), Henri Couderc (maire, Cans et Cévennes), Florence Baï (maire, Saint-André-de-Lancize), Malika Monziols (maire, Massegros Causses Gorges), Jean-Max André (maire, Gabriac)

Nicolas Dupont-Aignan (Debout la France) : Bruno Durand (maire, Châteauneuf-de-Randon), Bernard Baufils (maire, La Fage-Montivernoux)

Jean-Luc Mélenchon (LFI) : Alain Chmiel (maire, Gorges du Tarn Causses)

Nicolas Miguet (Réparer la France) : Rémy André (maire, Montrodat)

Fabien Roussel (PCF) : Gérard Lamy (maire, Saint-Germain-de-Calberte), Flore Thérond (maire, Florac Trois Rivières), Robert Aigoin (conseiller départemental), Pierre-Emmanuel Dautry (maire, Ventalon en Cévennes)