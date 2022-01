Quels candidats à la présidentielle vos élus Maralpins ont-ils parrainé en 2017 ?

Pour se présenter à l'élection présidentielle, chaque candidat doit rassembler 500 signatures auprès d'élus, comme les maires, les députés, les sénateurs ou encore les conseillers départementaux, régionaux, les présidents d'intercommunalité. Depuis la présidentielle de 2017, tous les parrainages d'élus sont rendus publics sur le site du Conseil Constitutionnel. En 2017, dans les Alpes-Maritimes, 79 maires sur 163 avaient parrainé un candidat pour l'élection présidentielle.

Combien d'élus avaient donné leurs parrainages ?

En 2017, sur les 149 parrainages distribués : 79 provenaient de maires, 36 de conseillers départementaux, vingt de conseillers régionaux, cinq de sénateurs, huit de députés, et un de président d'intercommunalité. On note que 78% des parrainages sont allés à Fillon :le candidat LR avait recueilli les parrainages de tous les députés des Alpes-Maritimes, de quatre sénateurs sur cinq, de 33 conseillers départementaux sur 36, de 11 conseillers régionaux sur vingt et de 59 maires sur 79. Marine Le Pen n'avait obtenu des parrainages que via des conseillers régionaux. Trois maires avaient parrainé Emmanuel Macron, aucun d'eux n'a été réélu en 2020.

Les parrainages doivent venir d’au moins 30 départements ou collectivités d’outre-mer différents. Les élus ont du 30 janvier au 4 mars pour envoyer leurs signatures, une seule par élu, non modifiable, au Conseil constitutionnel, qui sera chargé de vérifier leur validité. Ce dernier publiera les noms des élus et des candidats qu’ils décident de soutenir. Il l’actualisera en continu, au moins deux fois par semaine. Enfin, les Sages publieront le 5 mars, la liste des candidats en lice officiellement pour l’élection présidentielle.