Quels élus du Gard et de la Lozère ont déjà validé leurs parrainages pour l'élection présidentielle ?

Qui soutient qui ? Quels élus du gard et de la Lozère ont déjà donné leur parrainage à un candidat ou une candidate à l'élection présidentielle 2002 ? Le Conseil Constitutionnel valide ces parrainages officiellement. Et ils sont, pour la première fois, rendus publics, pour une plus grande transparence. Alors, à cette date du 3 février 2022, qui parraine qui, dans le Gard et la Lozère ?

Dans le Gard

Emmanuel Macron (LAREM) : Philippe Berta (député), Anthony Cellier (député), Jean-Yves Chapelet (maire, Bagnols-sur-Cèze), Fabien Cruveiller (maire, Cardet), Michel Debouverie (maire, Combas), Jean-Christian Rey (président de la Communauté d'agglomération du Gard rhodanien) Catherine Daufès-Roux (Députée)

Valérie Pécresse (LR) : Jean-Luc Chailan (maire, Caveirac), Jean-Pierre de Faria (maire, St-Ambroix), Eddy Valadier (maire, Saint-Gilles), Franck Proust (Président Nîmes Métropole), Christophe Rivenq (président Alès Agglomération), Max Roustan (maire, Alès),

Marine Le Pen (RN) :

Jean-Luc Mélenchon (LFI) : Emmanuel Grieu (maire, Mandagout), Michel Sala (maire, Saint-Félix-de-Pallières), Nicole Amasse (maire, Saint-Sauveur-Camprieu), Irène Lebeau (maire, Dourbies)

Yannick Jadot (EELV) : Dominique Andrieu-Bonnet (Conseillère départementale), Geneviève Blanc (maire, Anduze)

Anne Hidalgo (PS) : Régis Bayle (Conseiller régional), Jacques Bollègue (maire, La Calmette), Laurent Pons (maire, Vissec), Amal Couvreur (conseillère régionale)

Fabien Roussel (PCF) : Sylvain André (maire, Cendras), Christian Bastid (conseiller départemental), Claude Cerpedes (maire, Saint-Martin-de-Valgalgues), Edouard Chaulet (maire, Barjac), Bernard Clément (maire, Domessargues), Jean-Luc Gibelin (Conseiller régional), Patrick Malavieille (maire, La Grand-Combe), Cathy Chaulet (conseillère départementale)

Nathalie Arthaud (Lutte Ouvrière) : Denis Guillaume (maire, Tharaux)

En Lozère

Emmanuel Macron (LAREM) : Laurent Suau (maire, Mende)

Anne Hidalgo (PS) : François Robin (conseiller départemental), René Causse (maire, Pourcharesses), Sophie Pantel (présidente Département, conseillère départementale)

Nathalie Arthaud (Lutte Ouvrière) : Jean Calmels (maire, Massegros Causses Gorges), Jean-Sébastien Salendres (maire, Cultures)

Jean Lassalle (Résistons) : Jean-Luc Michel (maire, Gorges du Tarn Causses), Michel Reydon (maire, Vialas)

Philippe Poutou (NPA) : Pascal Beaury (maire, Mont Lozère et Goulet)