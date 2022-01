Quels est le rôle et quels sont les pouvoirs d’un président de la République ?

Près de 48 millions d'électeurs français sont appelés à voter ces dimanches 10 et 24 avril 2022 pour élire le prochain président de la Ve République. Rôle, pouvoirs, responsabilité pénale, civile et administrative : voici ce qu'il faut savoir sur la fonction.

47,9 millions d'électeurs sont appelés à voter ces dimanches 10 et 24 avril 2022 pour élire le ou la prochain.e président.e de la Ve République. Le chef de l'État est élu au suffrage universel direct, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois. Il doit recueillir la majorité absolue des suffrages exprimés en un ou deux tours, quel que soit le taux de participation. Il ou elle entrera en fonction au plus tard le 13 mai 2022. Voici ce qu'il faut savoir sur son rôle et ses pouvoirs.

Quel rôle lui confère la Constitution ?

La Constitution de la Ve République indique que le gouvernement "détermine et conduit la politique de la nation" ; le Parlement vote les lois et peut renverser le gouvernement.

Le président, lui, incarne l’autorité de l’État. Il est un "arbitre" qui assure le "fonctionnement régulier des pouvoirs publics" et "la continuité de l’Etat". Il veille au respect de la Constitution, et, à ce titre, peut saisir le Conseil constitutionnel s’il estime qu’une loi en viole les principes. Vis-à-vis de l’extérieur, il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire et du respect des traités conclus par la France. Il peut gracier des condamnés à titre individuel, comme ce fut le cas pour Jacqueline Sauvage, condamnée à dix ans de prison pour le meurtre de son mari violent, puis graciée en 2016 par François Hollande.

Le président de la République française est d'abord et surtout celui qui, élu sur un programme ou sur de grandes orientations, va impulser une politique si les électeurs lui donnent une majorité parlementaire aux élections législatives.

Quels sont ses pouvoirs ?

Les pouvoirs propres du président de la République sont encadrés par la Constitution.

Chef de l'exécutif

En tant que chef de l'exécutif, le président de la République nomme le Premier ministre, promulgue les lois, signe les ordonnances. Il préside le Conseil des ministres, peut soumettre un projet de loi à référendum (sur un nombre limité de sujets) et peut dissoudre l'Assemblée nationale.

Chef des armées

Chef des armées (article 15), le président de la République préside les conseils et comités supérieurs de la Défense nationale. Le chef de l’État est aussi le seul détenteur du “feu nucléaire”.

Diplomatie

La Constitution et la pratique institutionnelle lui reconnaissent aussi un rôle éminent en matière de diplomatie. On parle de domaine réservé. Le président de la République négocie et ratifie les traités (article 52). Il accrédite les ambassadeurs français à l’étranger et les ambassadeurs étrangers en France sont accrédités auprès de lui (article 14). Il conduit la délégation française dans toutes les rencontres internationales ou européennes d’importance.

Pouvoir de nomination

Le président de la République a également un pouvoir de nomination pour certains "emplois civils et militaires" qui ne peut pas être délégué. Ainsi, il nomme seul les préfets, les conseillers d’Etat, les ambassadeurs, les recteurs d’académie ou encore les directeurs d’administration centrale ; mais aussi les magistrats de l’ordre judiciaire, les professeurs de l’enseignement supérieur, ou les officiers des armées de terre, de mer et de l’air.

Les pouvoirs exceptionnels définis par l'article 16

Le Président dispose de pouvoirs exceptionnels : l’article 16 de la Constitution lui permet de prendre toutes les mesures nécessaires en cas de péril national.

Deux conditions de fond doivent être réunies pour faire appliquer l'article 16 :

l’existence d’une menace grave et immédiate pesant sur les institutions de la République, l’indépendance de la Nation, l’intégrité du territoire ou l’exécution des engagements internationaux de la France ;

pesant sur les institutions de la République, l’indépendance de la Nation, l’intégrité du territoire ou l’exécution des engagements internationaux de la France ; l’interruption du fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels.

Avant de mettre en œuvre ce texte, le Président doit consulter le Premier ministre, les présidents des assemblées, le Conseil constitutionnel dont l’avis est publié, et informer la Nation par un message.

Pendant la mise en œuvre de l’article 16 :

le Président dispose de la plénitude des pouvoirs législatif et exécutif ;

; le Parlement se réunit de plein droit ;

se réunit de plein droit ; le président de la République ne peut pas dissoudre l’Assemblée nationale.

Aucune durée maximale n’est prévue par la Constitution. Néanmoins, depuis la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, après 30 jours d’exercice de ces pouvoirs exceptionnels, chaque président des assemblées, 60 députés ou sénateurs peuvent saisir le Conseil constitutionnel afin d’examiner si les conditions justifiant ces pouvoirs de crise sont toujours réunies. Après 60 jours, le Conseil procède de plein droit à cet examen sans avoir besoin d’être saisi.

Avec une majorité parlementaire

En pratique, gouverner avec ou sans majorité parlementaire change la donne. Lorsque le chef de l'Etat peut s'appuyer sur une majorité qui lui est favorable à l’Assemblée nationale, il peut s’affranchir de la lettre de la Constitution et prendre la liberté de proposer des lois, empiétant, alors, sur le rôle du gouvernement. Soutenu par la majorité parlementaire, le président de la République possède de fait un pouvoir important, lui permettant d'appliquer son programme.

Sans majorité parlementaire

Dans le cas contraire, le président de la République se retrouve en situation de cohabitation. Cela s’est produit trois fois depuis le début de la Ve République (1986-1988, 1993-1995, 1997-2002). Dans ces trois cas, le président de la République a nommé un Premier ministre de la même couleur politique que la majorité à l’Assemblée, même si la Constitution ne l’y oblige pas. Pourquoi ? Parce qu'en nommant un chef du gouvernement qui n'appartient pas à la majorité parlementaire, le chef de l'Etat prend le risque que l’Assemblée renverse le gouvernement par une motion de censure.

Dans ce contexte, la mise en œuvre du programme présidentiel est largement compromise.

Quid de la responsabilité pénale, civile et administrative du chef de l'État ?

L'article 67 de la Constitution modifié par la loi constitutionnelle de février 2017 indique que l'irresponsabilité présidentielle est absolue et permanente :

elle est valable à la fois dans les domaines politique, pénal, civil et administratif ;

aucune action ne peut être engagée contre le chef de l’État pour des actes accomplis en qualité de Président, même après la fin de son mandat.

Cette irresponsabilité connaît cependant deux exceptions :

le chef de l’État peut être poursuivi devant la Cour pénale internationale pour crimes contre l’humanité (article 53-2);

pour crimes contre l’humanité (article 53-2); il peut éventuellement être soumis à une procédure de destitution "en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat" (article 68).

Pour les actes du chef de l’État qui ne relèvent pas de l’exercice des fonctions présidentielles, le Président ne peut pas faire l’objet d’une procédure judiciaire ou administrative pendant la durée de son mandat. Il bénéficie d’une "inviolabilité", dont les parlementaires étaient jusqu'alors les seuls à disposer (article 26) :

cette inviolabilité est complète , car elle couvre également les domaines pénal, civil et administratif. Durant son mandat, le président de la République ne peut être requis de témoigner devant une juridiction ou une autorité administrative française. Il ne peut pas, non plus, faire l'objet d'une information ou d'une instruction judiciaire ;

, car elle couvre également les domaines pénal, civil et administratif. Durant son mandat, le président de la République ne peut être requis de témoigner devant une juridiction ou une autorité administrative française. Il ne peut pas, non plus, faire l'objet d'une information ou d'une instruction judiciaire ; cette inviolabilité est cependant temporaire, puisqu'elle prend fin un mois après le terme du mandat présidentiel. Toute action à son encontre pour des faits commis avant ou pendant son mandat peut alors être engagée. Les droits des tierces personnes sont préservés par la suspension de tout délai de prescription et de forclusion.

Que se passe-t-il en cas de décès ou de démission du président de la République ?

La Constitution prévoir qu'en "cas de vacance de la présidence de la République pour quelque cause que ce soit, ou d'empêchement constaté par le Conseil constitutionnel saisi par le Gouvernement et statuant à la majorité absolue de ses membres", l'intérim des fonctions présidentielles est confié au président du Sénat, ou en cas d'empêchement, au Gouvernement.

L’intérim du chef de l’État est exercé par le président du Sénat jusqu'à l’élection du nouveau Président (article 7).

Les pouvoirs du chef d’État par intérim prennent effet dès que survient la démission ou le décès du Président en exercice. Cependant, le Président par intérim n’exerce pas la totalité des pouvoirs présidentiels afin d’éviter la mise en œuvre d’une politique personnelle. Il ne peut pas :