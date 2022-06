Quels relais pour la Corse à l'Assemblée nationale ?

Ils n'ont pas été élus en Corse, mais ils étaient eux aussi des voix de la Corse à Paris, ils sont désormais hors jeu. Bruno Questel, le député de la quatrième circonscription de l'Eure, n'a pas passé le seuil du premier tour. Député de la majorité, il avait produit un important travail de pédagogie au sein de la Macronie sur les sujets corses. Même sanction des urnes pour François Pupponi. Le député de la huitième circonscription de l'Oise a été battu au second tour. Cet ancien socialiste tendance Strauss-Kahn, actif au sein du groupe Libertés et Territoires, puis au Modem, n'a pas résisté, malgré ses trois mandats. Le Palais-Bourbon voit en revanche d'autres insulaires monter en puissance. Tout d'abord Laurent Marcangeli, élu à l'unanimité président du groupe des députés Horizons. Le futur ex maire d'Ajaccio n'a jamais caché ses ambitions de porter la voix de la Corse à Paris. Autre personnalité, le député de la deuxième circonscription du Béarn, Jean-Paul Mattei, à la tête du groupe parlementaire du Modem. Ce proche de François Bayrou revendique ses racines insulaires. Enfin, Marc Ferracci, intime du président de la République, a été élu dans la sixième circonscription des Français vivant en Suisse et au Liechtenstein. Trois nouveaux visages qui pourront peser dans le dialogue entre la Corse et Paris dont l'ouverture est annoncée pour la mi-juillet.