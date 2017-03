Quels soutiens en Indre-et-Loire pour les candidats à la présidentielle?

A une semaine et demi de la fin des parrainages pour l'élection présidentielle, cinq candidats sont sûrs d'être au premier tour. Pour les autres, la chasse aux parrainages continue. Qu'en est-il en Indre-et-Loire? Qui parraine qui? 64 élus se sont déjà prononcés.

Le Conseil Constitutionnel a publié une nouvelle vague de parrainages pour la présidentielle (arrêtée au 7 mars 2017). Cinq candidats sont désormais au-delà des 500 signatures nécessaires : Emmanuel Macron, François Fillon, Benoît Hamon, Nathalie Arthaud et Nicolas Dupont-Aignan. Pour les autres, il reste une semaine et demi (jusqu'à 17 mars inclus) pour aboutir aux 500 parrainages.

En Indre-et-Loire, 64 élus ont officiellement validé leur promesse : 24 pour François Fillon (dont Hervé Novelli comme l'a signalé le maire de Richelieu sur les réseaux sociaux), et 14 pour Emmanuel Macron. Mais derrière eux, le nom du troisième plébiscité est plus surprenant.

Par conviction pour le projet de

redressement qu il propose,par loyauté envers le chef du gouvernement auquel j ai eu l honneur d appartenir pic.twitter.com/C6hZB2Mj1I — Hervé Novelli (@HNovelli) March 5, 2017

Derrière François Fillon et Emmanuel Macron, ce n'est ni Marine Le Pen ni Benoît Hamon qui ont pour l'instant le plus de parrainages, mais un inconnu du grand public : François Asselineau, candidat de l'UPR, l'Union Populaire Républicaine, euro-sceptique.

Je ne voulais pas apporter mon parrainage aux grosses pointures actuelles compte-tenu des affaires qui sortent en ce moment dans la presse. Je voulais que les idées, la voix de François Asselineau apparaissent dans la campagne présidentielle. Georges Orio, le maire de Bossée, dans le Lochois.

Au total, 6 maires d'Indre-et-Loire donnent leur parrainage à François Asselineau. Suivent Benoît Hamon avec 5 parrainages, 4 pour Marine Le Pen. Crédité d'au moins 10% dans les sondages d'intentions de vote, Jean-Luc Mélenchon n'a aucun parrainage en Touraine, et il n'est qu'à 356 signatures en France selon le Conseil Constitutionnel. "Le Parti Socialiste fait pression selon lui pour que Jean-Luc Mélenchon n'obtienne pas ses 500 parrainages" dit François Nobileau, l'un de ses soutiens en Indre-et-Loire, "mais je ne suis pas inquiet. Plus de 600 promesses de parrainage avaient été formulées. Ce qui me trouble, c'est qu'il n'y ait aucun parrainage en Touraine pour l'instant" poursuit François Nobileau.

Nathalie Arthaud

M DOUADY Daniel Maire Le Petit-Pressigny

Mme JOUANNEAU Dominique Maire Parçay-sur-Vienne

Mme MELO Isabelle Maire Channay-sur-Lathan

Mme CHEVALIER Ann Maire Couziers

Mme TARTARIN Martine Maire La Chapelle-Blanche-Saint-Martin

François Asselineau*

Mme NAVEAU Martine Maire Villiers-au-Bouin

M ORIO Georges Maire Bossée

M DUGRAIN Michel Maire Varennes

M BRODNY Pierre Maire Saint-Jean-Saint-Germain

M DURAND Benoît Maire Saint-Aubin-le-Dépeint

M DUVIVIER Jacques Maire Céré-la-Ronde

Jacques Cheminade*

M PINAUD Stéphan Maire Candes-Saint-Martin

M SIMONOT Christian Maire Rillé

Nicolas Dupont-Aignan

M LEYROLLES Pierre Maire délégué Langeais

François Fillon

M SAVOIE Jean Maire Pouzay

Mme PAIN Isabelle Conseillère régionale Centre-Val de Loire

Mme GINER Sylvie Conseillère départementale

Mme RAIMOND-PAVERO Isabelle Conseillère départementale

Mme DUPUIS Brigitte Conseillère départementale

M BOIGARD Fabrice Conseiller départemental

Mme FAUQUET Christine Maire Saint-Règle

M REVECHE Bernard Maire Montbazon

Mme GERVES Valérie Conseillère départementale

Mme BALLESTEROS Céline Conseillère départementale

M DUPONT Jean-Luc Maire Chinon

M GAULTIER Bernard Maire Perrusson

Mme DEVALLEE Pascale Conseillère départementale

M ANGENAULT Marc Maire Loches

M DATEU Xavier Conseiller départemental

M SORIN Jean-Paul Maire Saint-Laurent-de-Lin

M AUGIS Frédéric Maire Joué-lès-Tours

Mme CHEVILLARD Cécile Conseillère départementale

M HAMON Marc Maire Le Liège

Mme DARNET-MALAQUIN Barbara Conseillère départementale

M DUMORTIER Jean-Louis Maire Chanceaux-près-Loches

Mme TUROT Valérie Conseillère départementale

M HUREL Jean Maire Vernou-sur-Brenne

M BILLAULT Francis Maire Autrèche

Benoît Hamon*

M MORETTE Vincent Maire Montlouis-sur-Loire

M SCHWARTZ Wilfried Maire La Riche

M GILLE Jean-Patrick Député 1ère circonscription

M BAUMEL Laurent Député 4ème circonscription

Mme ZULIAN Florence Conseillère départementale

Marine Le Pen*

M DE LA RUFFIE Stanislas Conseiller régional Centre-Val de Loire

M GODEFROY Gilles Conseiller régional Centre-Val de Loire

M FRACZAK Daniel Conseiller régional Centre-Val de Loire

Mme PEAN Véronique Conseillère régionale Centre-Val de Loire

Emmanuel Macron*

M DOURTHE Pierre Président d'un conseil de communauté de communes Touraine-Est Vallées

M BARITAUD Christian Maire Bridoré

M CESSAC Jean-François Maire Larçay

M LABARONNE Daniel Maire Bléré

M FILLEUL Jean-Jacques Sénateur

M TALLAND Maurice Maire Jaulnay

M POITOU Bertrand Maire Artannes-sur-Indre

M RAMUSCELLO Georges Maire Lussault-sur-Loire

M CHAPOTON Gilles Maire Draché

Mme REZEAU Régine Maire Sepmes

M BERTUCELLI Gilles Maire Preuilly-sur-Claise

M CAMPAGNE Antoine Maire Cormery

M GIRARDIN Charles Conseiller régional Centre-Val de Loire

M PASQUIER Patrick Maire Saint-Hippolyte

Didier Tauzin*