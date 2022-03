Dossier Corse : les premières manœuvres à Paris en avril prochain

Après trois jours passés en Corse, Gérald Darmanin a regagné la capitale ce vendredi non sans avoir signé un compte-rendu des réunions avec le président de l'Exécutif de Corse. Ils se retrouveront prochainement à Paris pour entamer les premières grandes manoeuvres sur le Dossier Corse.

Gérald Darmanin et Gilles Simeoni ont signé ce vendredi un compte-rendu de réunions

Il était prévu à l'origine la rédaction d'un protocole entre élus Corses et ministre de l'Intérieur. Il n'y aura finalement qu'un compte-rendu négocié jusqu'à la dernière minute entre le locataire de l'hôtel de Beauvau, le président de l'Exécutif de Corse et les présidents des groupes de l'assemblée de Corse, compte-rendu qui n'aura pas recueilli immédiatement la signature de chacun des présidents de groupes politiques.

Gérald Darmanin et Gilles Simeoni ont donc paraphé le document. Un compte-rendu reprenant les grandes ligne de cette visite ministérielle de trois jours dont, et ce n'est pas rien, l'ouverture d'un processus à vocation historique de discussions entre l'Etat et la Corse afin de construire une réponse politique globale à la question Corse. Un processus, précise le communiqué, qui débutera dès le mois prochain à Paris avec, entre autre problématique, l'évolution institutionnelle vers un statut d'autonomie qui reste à préciser. Les premiers résultats devront être présentés avant la fin de l'année.

Vers un rapprochement des prisonniers

Autre dossier important évoqué lors de cette visite ministérielle, celui du rapprochement d'Alain Ferrandi et Pierre Alessandri, rapprochement rendu possible après la levée, par le Premier ministre, de leur statut de détenu particulièrement signalé. La date de l'opération n'a pas été fixée, mais elle devrait être rapide.

Ces différents étapes et avancées ne seront possibles que dans la perspective d'un retour à un cadre général apaisé et calme, privilégiant le dialogue entre les différentes parties concernées.