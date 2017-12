Questions/ Réponses avec le nouveau secrétaire départemental des Républicains

Avant le 1er tour ce dimanche de l'élection pour la présidence du parti les Républicains, Jean Noël Milor était ce vendredi l'invité de France Bleu Orléans. Militant de longue date, il a été nommé en octobre dernier au poste de secrétaire départemental de LR.

On vote ce dimanche chez les Républicains. On ne sent pas une grande effervescence autour de ce scrutin. Vous confirmez ?

Grande efferverscence, le mot est peut -être trop fort. Mais, belle effervescence sans doute à travers les réunions publiques que j'ai pu organiser ou auxquelles j'ai assisté. Evidemment, la période n'est pas la même qu'il y a un an, lors des primaires. Il y a un risque d'abstention mais on espère quand même avoir peut -être 50.000 à 60.000 votants au plan national, ce qui représente 30% de l'électorat.

Laurent Wauquiez est donné grand favori. Est ce qu'il pourrait être élu dès le 1er tour, dimanche soir ?

C'est une possibilité qu'il soit élu dès dimanche soir. Mais, attendons, attendons dimanche soir.

Quel est aujourd'hui le moral des militants, vous qui les cotoyez ? Est-ce que le choc de la défaite à la présidentielle est encore là ?

Alors, se remettre ?? Il y a eu effectivement un état de souffrance du mouvement depuis le début de l'année. Mais, aujourd'hui, il y a un ressaisiement de chaque militant, justement à l'approche de cette élection. Aujourd'hui, les militants attendent surtout de l'apaisement et une refondation du mouvement. Il n'est pas audible parce que justement on n'a pas de chef. Après, un chef, une direction, un renouvellement des statuts : la machine va se remettre en marche. En tous cas, c'est un grand moment de démocratie contrairement aux " macronistes" où le chef a été désigné par Emmanuel Macron.

Dans le Loiret, près d'un tiers des militants est parti depuis début 2016. Est ce qu'aujourd'hui, l'hémorragie est stoppée ?

Je pense que l'hémorragie est stoppée . On ne retrouvera peut être pas si vite le niveau de 2016 mais aujourd'hui, dans les quelques 1.250 adhérents à jour de cotisation, on a plus de 10% de nouveaux. Ce qui prouve qu'il y a encore une place importante pour la droite et le centre. Du coup, j'ai bon espoir pour l'avenir.

Vous êtes un proche d'Olivier Carré, le maire d'Orléans. Comme d'autres, il a pris du recul avec les Républicains. Vous comprenez son choix ?

Moi, je suis prêt à comprendre tous les choix. Je pense qu'il a voulu prendre du recul pour se consacrer à sa ville et à la Métropole. Mais, j'espère qu'il reviendra un jour. Je ne crois pas à un " mouvement macronien" permanent. D'autres encore reviendront au bercail, j'en suis persuadé.

