Qui à droite pour succéder à Jean-Gérard Paumier à la tête du Conseil départemental d'Indre-et-Loire ?

D'ici quelques jours, le Conseil départemental d'Indre-et-Loire aura un nouveau président. Il s'agit pour la majorité de droite d'élire l'un des siens à la tête de l'exécutif. Pour le moment rien ne transparaît, c'est un peu silence radio chez les élus quant à savoir qui va se porter candidat et qui peut obtenir l'assentiment des 26 élus de la majorité.

"Nous avons besoin de quelqu'un de modéré et qui sache réunir"

Si, devant la presse, les élus se gardent bien de se dévoiler et de faire des pronostics, on sait qu'en coulisses les discussions vont bon train. Un élément semble faire tout de même l'unanimité, même dans les rangs de l'opposition, l'ambiance à l'assemblée départementale devra restée apaisée explique Laurent Thieux du canton de Montlouis-sur- Loire. "Si nous avions un portrait robot, nous souhaitons quelqu'un qui puisse faire consensus, qui ne soit pas dans le clivage permanent. Nous sortons d'une période, il faut le reconnaître, où Jean-Gérard Paumier a réussi ce consensus, depuis d'ailleurs 2015".

Deux noms reviennent parmi les élus : Nadège Arnault et Cédric de Oliveira. Ce dernier dit encore réfléchir, "de prendre la tête d'un exécutif, cela demande une réflexion. Quelque soit la personne élue, elle devra appliquer le programme sur lequel nous avons été élus. Pour le moment cela se fait dans la sérénité. Comme je dis très souvent, le Conseil départemental, c'est un mini Sénat".

C'est également trop tôt pour se déclarer ou non selon la vice-présidente Nadège Arnault, "je ne saurais pas dire aujourd'hui (vendredi). Nous avons besoin de quelqu'un de modéré qui sache réunir, que l'on puisse travailler dans une assemblée constructive, et non pas toujours en constante opposition parce que cela ne fait pas avancer les choses".

Le groupe de la majorité départementale se réunira mercredi 4 octobre pour, à priori, faire son choix.