Qui a bénéficié de la réserve parlementaire en Indre-et-Loire?

C'est la dernière réserve parlementaire de la 14ème mandature. La liste des collectivités et associations qui ont bénéficié du soutien d'un député vient d'être publiée. Une occasion de voir où est allé l'argent en Indre-et-Loire dans les cinq circonscriptions.

L'Assemblée nationale vient de publier le détail de la réserve parlementaire. Sa publication a été rendue obligatoire par les lois sur la transparence de la vie publique de 2013. Elle est plafonnée à 130.000€ pour quatre députés en Indre-et-Loire et 260.000€ pour Philippe Briand en tant que questeur de l'Assemblée nationale.

"Une caisse noire", "une pratique clientéliste"

Les critiques sont toujours autant virulentes malgré la transparence imposée par la loi. Les députés sont maîtres de la somme qui leur est allouée. L'Assemblée nationale avait une enveloppe de 90 millions d'euros pour l'année 2016. Les députés ont finalement attribués un peu plus de 81 millions d'euros, à des associations ou collectivités de leur choix. Au niveau national, 52% du montant total de la réserve parlementaire est allé aux associations, et 48% à des projets d'investissement des collectivités.

709.934€ alloués par les cinq députés d'Indre-et-Loire

On dans le même ordre d'idée en Touraine : 45% pour les associations, et 55% aux communes. Celui qui a plus grosse enveloppe : Philippe Briand, en tant que questeur de l'Assemblée nationale. Il a donné 222.500€, essentiellement aux collectivités : treize communes sont servies, à commencer par Saint-Cyr-sur-Loire, la ville de Philippe Briand, qui, comme chaque année, obtient 100.000€.

A l'opposé, Jean-Patrick Gille, le député socialiste de Tours ne donne qu'à des associations et pour cause, il n'est l'élu que d'une seule ville. Il atteint les 128.000€. On note par exemple une enveloppe de 20.000€ à l'Entr'aide ouvrière qui aide les plus démunis.

Claude Greff sur l'Amboisie, Jean-Marie Beffara sur le Lochois et Laurent Baumel sur le Chinonais ont donné entre 117.000€ et 122.000€

Le propre de la réserve parlementaire est de donner un coup de pouce à des projets municipaux, mais aussi à des projets associatifs.