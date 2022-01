Qui est Alix Fruchon, candidate LR aux élections législatives dans l'Indre ?

La Fédération départementale des Républicains a investi ce mardi ses deux candidats aux élections législatives dans l'Indre, qui auront lieu les dimanche 12 et 19 juin 2022. Nicolas Forissier se présente pour la sixième fois, dans la deuxième circonscription. Dans la première, c'est son assistante parlementaire, Alix Fruchon, qui est candidate.

Une longue expérience à l'Assemblée Nationale

Conseillère municipale de Châteauroux, conseillère communautaire (de l'agglomération)…Depuis cinq ans, elle épaule Nicolas Forissier, en tant qu'attachée parlementaire à l'Assemblée Nationale. "J'ai passé cinq ans à apprendre le métier d'un député, donc je connais le fonctionnement interne. Je l'ai accompagné partout sur le terrain aux côtés des entreprises, des associations et des agricultures. Et puis j'ai remplacé pendant plusieurs mois la personne à Paris, donc je connais les deux côtés du métier", explique-t-elle.

Un engagement sur le handicap, la mobilité, la jeunesse…

Parmi les dossiers sur lesquelles Alix Fruchon a travaillé et qui lui tiennent à cœur : la mobilité, la question du handicap, celle de l'isolement des personnes âgées. Et puis la jeunesse, à qui elle veut dire "qu'elle peut être actrice, parce que je pense qu'ils sont assez déçus. Il faudrait les remobiliser, leur montrer que c'est possible."

J'ai plein de projets et je les détaillerai dans les mois à venir.

Une Castelroussine de naissance

Cette candidature, c'est finalement la suite logique de son parcours. Collégienne et lycéenne à Châteauroux, elle a obtenu une licence de droit, puis un master 2 en "Métiers de l'accompagnement politique" à l'Université d'Orléans.

Elle réfléchissait à cette candidature depuis septembre, et a pris sa décision en décembre, après un dernier entretien avec Gil Avérous, le maire de Châteauroux. "J'ai envie de faire bouger les choses, j'ai envie d'être actrice de mon territoire", déclare-t-elle.

Je suis née ici, j'ai grandi ici, j'ai envie d'aider les gens.

Le soutien des Républicains

"C'est quelqu'un qui aime les gens, qui aime le contact", dit d'elle Brice Tayon, secrétaire départemental des Républicains. Elle l'a remplacé à ce poste lorsque celui-ci s'est mis en retrait au moment de la primaire des Républicains, où il soutenait Michel Barnier. Il avait choisi Alix Fruchon "car je savais qu'elle ferait les choses bien et je n'ai pas été déçu."

Il souligne ses "compétences", sa "connaissance des dossiers", et ajoute qu'elle a "reçu le soutien de tous les élus et cadres [LR] locaux."

"Je suis très contente d'avoir été investie et d'avoir la confiance de ma famille politique, conclue-t-elle. J'ai toujours voulu faire de la politique, je suis très heureuse."