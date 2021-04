Qui est Basile Fanier, candidat à la présidence Les Républicains en Dordogne ?

Les 12 et 14 avril prochains, les adhérents Les Républicains seront appelés aux urnes pour élire les présidents des fédérations départementales du parti. En Dordogne, le résultat du scrutin sera connu ce lundi soir. Seul candidat en lice en Dordogne, Basile Fanier, 28 ans, devrait succéder à Dominique Bousquet, conseiller départemental du canton du Haut Périgord Noir et président de la communauté de communes du Terrassonnais en Périgord Noir Thenon Hautefort .

Élu d'opposition à Sarlat

Originaire de La Roque-Gageac, Basile Fanier fait ses premiers pas en politique à tout juste 21 ans, en tant qu'adjoint au maire d'Asnières (Hauts-de-Seine) Manuel Aeschlimann. Après des études de droit à l'université Paris-Assas, il revient en Dordogne et se présente aux élections municipales de Sarlat en mars 2020. Il ne parvient pas à devancer le maire sortant Jean-Jacques de Peretti, aux commandes de la commune depuis plus de 30 ans, mais réalise une percée en récoltant 35,24% des voix au second tour.

Gaulliste

Conseiller municipal d'opposition de Sarlat depuis, Basile Fanier se revendique du général de Gaulle et des anciens ministres Philippe Seguin et Yves Guéna. À la tête des Républicains en Dordogne, le jeune gaulliste devra trouver les bons candidats et remobiliser les électeurs avant les élections régionales et départementales, prévues en juin prochain.