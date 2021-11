Qui est Bruno Lemaire, principal soutien d'Éric Zemmour dans les Pyrénées-Orientales ?

Éric Zemmour est désormais officiellement candidat dans la course à l'Élysée, il l'a annoncé ce mardi 30 novembre. Dans les Pyrénées-Orientales, c'est Bruno Lemaire, professeur d'économie retraité, d'HEC, qui porte sa candidature. À 76 ans, il reprend la politique après avoir travaillé au Front National.

Déçu par Marine Le Pen

Bruno Lemaire commence la politique il y a 10 ans, quand il devient conseiller économique auprès de Marine Le Pen. En 2014, il se lance dans la campagne municipale de Louis Aliot, à Perpignan et devient élu dans l'opposition, ainsi que président du groupe FN au Conseil municipal. Puis, Bruno Lemaire prend peu à peu ses distances avec le parti quand, en 2018, il devient le RN (Rassemblement National). Pour lui, Marine Le Pen s'adoucit un peu trop. Dans l'entourage de Louis Aliot, on dit plutôt qu'il a été écarté pour des propos racistes et antisémites.

Un retour à la politique pour soutenir Éric Zemmour

C'est en janvier dernier que Bruno Lemaire commence à s'intéresser à Éric Zemmour en tant que personnage politique, et quand il voit émerger le mouvement Génération Z, ces jeunes soutiens du polémiste. Il décide alors de reprendre la politique, et devient coordinateur de l'Association des Amis d'Éric Zemmour. Il se charge d'accueillir les nouveaux militants dans les Pyrénées-Orientales, en attendant la création d'un parti politique. Bruno Lemaire qui ne refuserait pas un rôle plus important dans la campagne future d'Éric Zemmour.