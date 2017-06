Législatives : qui est Célia de Lavergne (REM), la nouvelle députée élue dans la 3e circonscription de la Drôme ?

Célia de Lavergne (REM) a été élue dimanche au second tour des législatives avec 57% des voix. Elle bat ainsi le candidat Paul Bérard (LR), qui n'a pas réussi à prendre la suite du député sortant Hervé Mariton, qui ne se représentait pas.

Elle a "arraché" l'investiture. Célia de Lavergne a postulé pour devenir candidate La République en Marche... mais elle a déposé sa candidature en préfecture sans être investie par LREM, qui aurait voulu laisser le champ libre au candidat Les Républicains Paul Bérard.

Célia de Lavergne (REM) lors du débat d'entre deux tours avec Paul Bérard, dans les studios de France Bleu Drôme Ardèche © Radio France - Alain Carretero

Sur cette circonscription, LREM n'avait donc investi personne, avant finalement de valider la candidature de Célia de Lavergne, trois jours après le dépôt officiel des candidatures.

Et c'est elle, Célia de Lavergne qui réalise l'un des meilleurs scores de LREM en Drôme Ardèche, au premier tour.

Elle transforme l'essai au second en offrant au parti d'Emmanuel Macron un siège de plus.

Une polytechnicienne installée à La Chapelle en Vercors

Celia de Lavergne a 37 ans. Mariée, trois enfants, elle vit à La-Chapelle-en-Vercors depuis un an, après avoir quitté Paris. C'est en lune de miel, il y a quelques années, qu'elle a découvert le Vercors et qu'elle et son mari en sont tombés amoureux. Depuis, ils y sont revenus plusieurs fois par an, avant de franchir le cap de s'installer pour de bon à La Chapelle.

Célia de Lavergne est diplômée de l'Ecole Polytechnique et de l'Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, sur les questions d'urbanisme.

Elle était en congé parental, en train de créer son entreprise lorsqu'elle a entendu l'appel à candidatures d'Emmanuel Macron pour les législatives.

Ingénieur spécialisée dans les questions d'urbanisme et d'aménagement du territoire, elle a travaillé aussi bien dans le milieu associatif que pour des entreprises privées et des collectivités territoriales. Elle a notamment été conseillère urbanisme à la mairie de Paris.

Célia de Lavergne a travaillé en France mais aussi en Afrique (Bénin, Niger...) où elle a passé 4 ans au total, et en missions en Amérique du Sud et en Asie.

100% députée

Désormais élue, elle compte être une députée à temps plein, pour être présente dans l'hémicycle, lors des séances à l'Assemblée Nationale et sillonner sa vaste circonscription. La 3e de la Drôme (et ses 240 communes) est l'une des plus vastes de France.