Législatives dans la Drôme : Mireille Clapot réélue pour Ensemble

77 000 électeurs pouvaient voter ce dimanche 19 juin sur la 1ère circonscription au second tour des élections législatives et départager un duel Ensemble ! face à la Nupes. C'est finalement Mireille Clapot qui s'impose avec 54% des voix.

Mireille Clapot, 58 ans, habitante de La Roche-de-Glun. Elle est ingénieure centralienne de formation et a travaillé 25 ans dans l'industrie et le privé notamment chez Thalès Avionics ou à la SNCF. Engagé dès 1990 au sein d'Amnesty International. En 2008, elle s'encarte au Parti socialiste et devient salariée avant d'entrer à la mairie de Valence comme directrice de cabinet. En 2017, elle quitte le PS pour En Marche et élue députée en 2017.