Qui est Emmanuel Lacresse, le député Ensemble élu dans la deuxième circonscription de Meurthe-et-Moselle ?

Il n'était absolument pas pressenti il y a encore six mois pour être candidat, Emmanuel Lacresse a été élu député de la deuxième circonscription de Meurthe-et-Moselle ce dimanche 19 juin sous la bannière Ensemble et le parti Renaissance (ex-LREM). Il a battu au second tour le candidat de la Nupes et maire socialiste de Vandoeuvre-lès-Nancy, Stéphane Hablot pour à peine 165 voix d'écart.

C'était la première tentative aux élections législatives d'Emmanuel Lacresse, né à Laxou, originaire de Vandoeuvre, mais ayant fait sa carrière à Paris. Diplômé de l'Ecole nationale d'administration, il a fait sa carrière à Bercy, au ministère de l'économie et des finances. Un ministère où il a rencontré Emmanuel Macron dont il est devenu le directeur de cabinet adjoint en septembre 2014.

Une proximité avec le chef de l'Etat dont Emmanuel Lacresse s'est réclamé tout au long de la campagne tout en insistant sur son ancrage local et sa bonne connaissance du territoire. Après une carrière dans la haute administration, le député Lacresse va descendre dans l'arène politique et devra prouver qu'il peut être plus qu'un "techno venu de Paris" comme ses adversaires ont pu le dépeindre pendant la campagne.