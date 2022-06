Qui est Laurence Cristol, la nouvelle députée de la 3e circonscription de l'Hérault

Laurence Cristol consacre tout son temps à son travail et son mandat et reconnaît avoir aucun loisir

La troisième circonscription reste entre les mains de la majorité présidentielle La nouvelle député de la troisième circonscription s'appelle Laurence Cristol, c'est la maire de Saint Clément de Rivière Elle succède à Coralie Dubost qui avait renoncé à se présenter après les révélations sur ses frais de mandat. Mais qui est vraiment Laurence Cristol ?

Laurence Cristol, 54 ans est gériatre spécialisée en oncologie à l'hôpital du Val d'Aurelle à Montpellier. Un métier sur lequel elle a déjà levé le pied depuis qu'elle est maire, mais elle a bien l'intention de conserver des consultations tout en étant députée. "C'est important de garder le lien, mon métier de médecin c'est mon ADN".

Entrée en politique un peu par hasard après une discussion avec le maire de Saint-Clément-de-Rivière de l'époque en 2008 lors de la fête de la crèche de sa petite dernière. "Il m'a demandé de rejoindre son équipe notamment pour travailler sur l'accompagnement des personnes âgées" j'ai accepté.

Puis en 2018, crise municipale à Saint-Clément, le maire démissionne. Laurence Cristol qui n'était même pas adjointe est choisie pour diriger la commune. Deux ans pour remettre de la sérénité, elle est réélue en 2020.

Des personnes au plus haut niveau l'ont contactées pour remplacer au pied levé la candidature de Coralie Dubost

En mai dernier, la député sortante Coralie Dubost rattrapée par le scandale sur ses dépenses de mandat est invitée à ne pas se représenter. C'est là que Laurence Cristol est contactée "des personnes au plus haut de l'Etat" explique-t-elle sans vouloir en dire plus. "J'ai longuement hésité avant d'accepter car je suis très attachée à mon mandat de maire, mais on m'a fait comprendre l'enjeu que représentait cette circonscription pour la majorité présidentielle".

Politiquement, Laurence Cristol a adhéré aux Républicains pendant 6 ans, elle a quitté le parti après la dernière présidentielle. Au conseil départemental, elle a été élue en 2021 avec un binôme de gauche. Et se reconnait dans certaines valeurs portées par le président socialiste du conseil départemental. Mais elle n'est pas dans la majorité. Aujourd'hui elle est élue sous la bannière de la majorité présidentielle.

Ses amis disent qu'elle est à l'écoute, perfectionniste, une femme de dossiers qui n'hésite pas à donner parfois beaucoup pour son métier ou son mandat au détriment parfois de sa vie de famille. Mariée depuis 30 ans et mère de 4 enfants âgés de 17 à 27 ans. Laurence Cristol reconnait qu'elle n'a aucun loisir en dehors de son travail de médecin et de son poste à la mairie de Saint Clément.