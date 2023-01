Qui est le groupuscule "Furie Française" à Toulouse ?

Le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudenc, a annoncé mardi qu'il allait demander au ministre de l'Intérieur la dissolution du groupuscule "Furie Française" . Ce groupuscule se présente sur le réseau social Instagram comme un "collectif militant", "un mouvement de jeunesse communautaire, toulousain et enraciné". Il compte moins de 3000 abonnés.

Le mouvement a changé de nom en novembre 2021, "La meute" se rebaptise "Furie française", le collectif nait neuf mois après la dissolution du groupuscule d'extrême droite Génération Identitaire. Ce groupuscule a participé au collage d'autocollants contre le passe sanitaire notamment, a dénoncé à travers des banderoles "l'ensauvagement, la racaille", en septembre 2022, il remplit de colorant rouge la fontaine du Jardin public au Grand rond pour dénoncer l'insécurité, dépose des tracts dans les boites aux lettres de résidences Universitaires à Paul Sabatier, mais difficile de savoir qui le compose, combien sont -ils, ou encore qui les financent.

Réminiscence de l'ultra-droite identitaire

L'ex-figure toulousaine de Génération identitaire, Thaïs d'Escufon, en fait-elle partie ? Thomas Portes, député LFI de Seine-Saint-Denis, originaire du Tarn, président de l’Observatoire national de l’extrême-droite, se pose la question. "Furie Furieuse est une réminiscence de Génération Identitaire, comme on observe dans d'autres villes de France en ce moment des reconstitutions, sous d'autres noms, de groupuscules, de mouvance d'ultra-droite".

Le député a déposé une proposition de résolution pour une commission d'enquête sur les groupuscules d'extrême droite dans le pays. Il souhaite que l'on identifie qui est derrière ces groupuscules et qui les alimentent, les financent. La Toulousaine Thaïs d'Escufon a été l'ancienne porte-parole du mouvement d'ultradroite Génération Identitaire, dissout en mai 2021. La jeune militante a fait l’objet d'une peine de prison avec sursis pour ses actions anti-migrants. Elle avait reçu le soutien du candidat à la présidentielle Eric Zemmour sur Twitter.

Ces groupuscules semblent s'adresser à la jeunesse et prôner des valeurs de virilité, de patriotisme, se réclament des racines chrétiennes, patriotisme. Ils semblent tournés vers l’idée que la guerre raciale a commencé et qu’il faut s’organiser pour résister.

Pierre Lacaze, élu d'opposition communiste à Toulouse rappelle que l'extrême droite est bien présente et depuis longtemps à Toulouse, sous différentes formes, et qu'il faut la prendre très au sérieux. Selon lui, "Furie Française" est proche de la Manif pour Tous, du Mouvement Conservateur (ex "sens commun"). "Il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas si longtemps, un journaliste de France Télévision s'est fait agresser lors d'une manifestation de Civitas. Les catholiques intégristes ont manifesté contre un spectacle qui avait été programmé au Théâtre de Garonne".

Le politologue Jean-Yves Camus évoque lui plusieurs mouvements d'extrême droite, dont la présence a été constatée à Toulouse en fonction des époques : L'Oeuvre française, mouvement politique français d'extrême droite ultranationaliste fondé en 1968 ; le GUD (Groupe union défense) organisation étudiante française d'extrême droite réputée pour ses actions violentes; des nationalistes avec comme figure centrale l'avocat toulousain Pierre-Marie Bonneau, militant et conférencier. Il dénonce à Toulouse, le fait que "chaque année, des personnes rendent hommage dans le cimetière municipal de Terre-Cabade à l'ancien magistrat toulousain Pierre Lespinasse. Il était sous Vichy à la tête d’une section spéciale chargée d’envoyer à la guillotine Marcel Langer, internationaliste juif polonais, l’une des figures de la résistance."

Au début des années 2010, l'ancien "Bloc Identitaire" était actif à Toulouse avec un local. L'un des membres, Mathieu Clique avait été condamné en 2017 pour avoir agressé en 2012 un jeune étudiant chilien au cours d'affrontements entre militants du Bloc Identitaire et antifascistes dans le quartier Arnaud Bernard.

L'équivalent dans le Tarn de "Furie Française" : Patria Albiges

Dans le Tarn, la députée LFI Karen Erodi demande elle la dissolution du groupuscule d'extrême droite Patria Albiges. Ce groupuscule semble aussi issu de Génération Identitaire. Plusieurs agressions, des tags racistes lui sont imputés. Les membres de Patria Albiges sont présents sur les réseaux sociaux que dans les manifestations. "J'ai sollicité le préfet du Tarn pour la dissolution de ce groupe" explique Karen Erodi, "mais il m'a répondu qu'il n'y avait pas assez de plaintes pour des faits assez graves contre eux, même si les autorités restent attentives. J'ai demandé à ce qu'on surveille la sortie des établissements scolaires, car leurs membres recrutent chez les jeunes, font des réunions dans les bars à la vue de tous."

Les membres de Patria Albiges ont été accusés d’avoir tagué un lycée d’Albi, des croix gammées et celtiques devant l’entrée de la cité scolaire Bellevue. Suite à l’agression de deux syndicalistes étudiants, dans la préfecture tarnaise, en 2021, l'ancienne députée LREM Marie-Christine Verdier-Jouclas avait déjà réclamé la dissolution de ce même groupe auprès du ministère de l'Intérieur. Une demande renouvelée après la participation du groupuscule à un cortège identitaire lors d’une manifestation à Paris contre le pass sanitaire. Des journalistes avaient été agressés.