Municipales : qui est Michaël Delafosse, le nouveau maire de Montpellier ?

Michaël Delafosse attendant le résultat des élections municipales au soir du second tour le 28 juin 2020, en compagnie de sa colistière Coralie Mantion et de l'ancienne maire de Montpellier Hélène Mandroux

Il était l'un des plus jeunes candidats en lice à Montpellier. À 43 ans, Michaël Delafosse a été élu dimanche 28 juin maire de Montpellier avec près de 45% des suffrages.

Ce professeur d'histoire-géographie au collège Fontcarrade à Montpellier promet un renouvellement de la gouvernance, lui qui a consacré la moitié de sa vie à la politique. Pur produit du Parti Socialiste (PS) où il est engagé depuis ses 16 ans, il a été l'adjoint d'Hélène Mandroux à partir de 2008 d'abord à la culture puis à l'urbanisme. Figure montante de la Frêchie, il est stoppé dans son élan vers la mairie, lorsqu'en 2014, son propre camp lui préfère Jean-Pierre Moure pour mener la campagne des municipales, sans succès.

Depuis l'élection de Philippe Saurel il y 6 ans, Michaël Delafosse siégeait dans l'opposition municipale. Il est également élu au Département depuis 2015 en tant que vice-président chargé des finances. Lors de ce scrutin, il a reçu le soutien du président du département, Kleber Mesquida mais aussi de Carole Delga, la présidente de la Région Occitanie.

L'ancien président et co-fondateur de la LMDE (2003/2006) a joué la carte de l'union face à un Philippe Saurel isolé et un Mohed Altrad dont l'alliance a été décriée.

Marié, Michaël Delafosse est père de deux jeunes garçons de 5 et 10 ans.