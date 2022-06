Qui est Nathalie Oziol, la nouvelle députée NUPES de la 2e circonscription de l'Hérault ?

La 2e circonscription de l'Hérault reste entre les mains des la France Insoumise. La candidate de la NUPES, Nathalie Oziol s'est imposée face à la candidate de la majorité présidentielle.

Elle succède à Muriel Ressiguier, députée sortante de la France Insoumise qui n'avait pas obtenu l'investiture de la NUPES et qui a été battue dès le premier tour.

Il faut savoir écouter, aujourd'hui je porte la colère des gens

"J'ai toujours voulu être maitresse, comme beaucoup de gens. La plupart renonce, moi ça ne m'a jamais lâché". Nathalie Oziol est aujourd'hui prof d'anglais dans un lycée de Béziers. "Aider les futurs adultes à s'émanciper, c'est un des plus beaux métiers". Originaire de Toulouse, elle a passé son agrégation à Montpellier avec une thèse sur la langue des condamnés à mort dans le théâtre de Shakespeare. Un concours difficile qui lui a beaucoup apporté, résistance au stress, pédagogie, grande aisance à l'oral. "Mais il faut surtout savoir écouter. Aujourd'hui, je porte la colère des gens".

A 32 ans, Nathalie Oziol a déjà un long parcours de militante. Elle est de tous les combats depuis la création de la France Insoumise en 2016. Manifestation contre la réforme des retraites, pour défendre l'éducation nationale, marche pour le climat. Son temps libre ? Il y en a peu, mais elle le préserve pour lire, parfois plusieurs livres à la fois, en français et en anglais.

Fan des western de Sergio Leone avec la musique d'Ennio Morricone, le dernier film qui l'a marqué c'est Don't look up, succès mondial décrivant l'indifférence et le cynisme médiatique et politique face à la crise climatique.

