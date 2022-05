Qui est Olivia Grégoire, la nouvelle porte-parole du gouvernement ?

Elle est en première ligne, parmi ceux que le grand public verra et entendra le plus au cours des prochains mois pour relayer les décisions du nouveau gouvernement d'Elisabeth Borne nommé vendredi. Olivia Grégoire, qui a pris la succession de Gabriel Attal au poste très exposé de porte-parole du gouvernement, a fait son premier point presse ce lundi à l'issue du Conseil des ministres, notamment pour évoquer les accusations de viol visant le nouveau ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes handicapées, Damien Abad.

Lors de la passation de pouvoirs avec Gabriel Attal, rue de Grenelle, cette quadra avait souligné de sa voix rocailleuse sa "fierté" et son "appréhension" de lui succéder à un "poste grave, difficile, indispensable" médiatiquement. Et sa volonté de poursuivre dans la veine d'une "communication moderne" sur les réseaux.

"Pugnace", selon des collègues LREM, elle se présentait elle-même dans la presse au moment de son élection comme députée en 2017 comme un "bulldozer" qui ne "lâche jamais". Un ancien collaborateur salue "une vraie bosseuse avec des bonnes intuitions", "sensible et forte à la fois, c'est vraiment une femme bien".

Olivia Grégoire est "une grande gueule qui sait dire à tel député, tel ministre, quand ça déraille", affirme un élu qui l'a côtoyée au sein du groupe majoritaire. "Elle ne feint rien, c'est quelqu'un d'entier", "elle sait faire d'une colère ou d'une joie une belle chose politique", estime aussi le rapporteur général du Budget Laurent Saint-Martin (LREM).

De Sciences Po au ministère de l'Économie

Macroniste libérale et de "centre droit", Olivia Grégoire était déjà depuis juillet 2020 secrétaire d'Etat à l'Economie sociale et solidaire auprès de Bruno Le Maire, sous le gouvernement Castex. Passée plus jeune par les cabinets ministériels de Jean-Pierre Raffarin et Xavier Bertrand, elle est aussi, à 43 ans, candidate à sa réélection aux législatives dans la 12e circonscription de Paris, ville d'où elle est originaire. La nouvelle porte-parole du gouvernement devrait donc se soumettre, en toute logique, à la règle édictée par Emmanuel Macron selon laquelle tout ministre battu aux législatives devront démissionner.

Arrivée avec la vague des "marcheurs" élus pour la première fois aux législatives 2017, elle avait déjoué tous les pronostics en délogeant la droite dans l'un de ses fiefs parisiens, face au député LR sortant et maire du XVe arrondissement Philippe Goujon. Elle s'était aussi mobilisée dans la campagne des municipales à Paris en 2020, auprès de Benjamin Griveaux, jusqu'à son retrait forcé après la diffusion d'une vidéo intime via les réseaux sociaux.

Elle avait avant cela longtemps travaillé dans la communication, notamment au sein du groupe Havas. Après des études d'histoire, un diplôme à Sciences Po - dans la même promotion qu'Emmanuel Macron - et un autre de l'Essec, Olivia Grégoire avait fondé un cabinet de conseil en stratégie d'entreprise à destination des PME et start-ups, qu'elle a elle-même dissout au début de son mandat à l'Assemblée nationale.