Qui est Paul-Antoine de Carville, le futur maire de Sens ?

C'est à 18 ans que Paul-Antoine Gauthier de Carville (son nom complet) fait son entrée en politique en tant que militant UMP. Quatre ans plus tard, il contribue à la victoire de Marie-Louise Fort aux élections municipales, obtenant au passage une fonction de 11e adjoint, chargé de la politique des quartiers.

Devenir maire à 31 ans ? "Le choix de la passion". La start up qu'il a co-fondée à Paris ? "Mes associés et mon équipe prendront le relais". Maire, c'est -à ses yeux- la plus belle des fonctions politiques, celle où l'on est au contact et dans le quotidien des gens et où l'on transforme.

À droite, sans ambiguïté

Sa ligne politique ? À droite, sans ambiguïté, assume celui qui est passé par les scouts d'Europe et le syndicat étudiant UNI (classé à droite). Ce diplômé de Science Po Paris, formé à la gestion des affaire publiques, pourra aussi compter sur sa force de conviction. Il a été lauréat d'un prix d'art oratoire à la sortie de ses études ne 2015. Du pragmatisme aussi chez ce militant LR qui ne condamne pas la main tendue d'un Guillaume Larrivé à la majorité présidentielle. Son horizon ? S'inscrire à Sens dans la durée et penser la ville pour 2050.

Ce vendredi 7 octobre, la majorité municipale à Sens l'a choisi comme candidat pour la fonction de maire. Celui qui est, actuellement, premier adjoint se soumettra donc au vote des conseillers municipaux, lors d'un conseil extraordinaire à 18 heures à l'hôtel de ville. La ville avait quinze jours après le décès du maire Marie-Louise Fort pour en élire un autre. Par ailleurs, l'agglomération du Grand Sénonais devra également se trouver un nouveau président car Marie-Louise Fort occupait aussi cette fonction. L'assemblée intercommunale a jusqu'au 24 octobre pour procéder au vote.