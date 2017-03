Qui est Robert Bourgi, l'avocat qui a reconnu avoir acheté des costumes à François Fillon ?

L'avocat Robert Bourgi a reconnu avoir acheté des costumes, pour un montant de 13.000 euros, à François Fillon, "un simple cadeau amical" effectué, selon lui, sans "conflit d'intérêt ni trafic d'influence". Robert Bourgi, avocat franco-libanais, est un pilier controversé de la "Françafrique".

L'avocat Robert Bourgi a reconnu auprès de l'agence AFP avoir acheté des costumes, pour un montant de 13.000 euros, à François Fillon, "un simple cadeau amical" effectué, selon lui, sans "conflit d'intérêt ni trafic d'influence". "On ne m'a jamais vu à son siège de campagne comme à ses meetings", a assuré l'avocat, connu pour ses liens avec plusieurs dirigeants africains, dans une déclaration envoyée à l'AFP. L'enquête sur de possibles emplois fictifs familiaux, qui a valu à M. Fillon d'être mis en examen en pleine campagne présidentielle, a été étendue aux conditions dans lesquelles des costumes de luxe lui ont été offerts.

Un pilier de la "Françafrique"

Robert Bourgi, avocat franco-libanais, est un pilier controversé de la "Françafrique" et ancien conseiller occulte, notamment, de Jacques Chirac, Dominique de Villepin et Nicolas Sarkozy. Né en 1945 au Sénégal dans une famille libanaise, Robert Bourgi est considéré comme l'héritier de Jacques Foccart, figure de la "Françafrique", mélange de clientélisme, d'affairisme et de diplomatie parallèle qui a régi des décennies durant les relations entre Paris et ses ex-colonies africaines.

Conseiller discret de la droite française

Egalement conseiller occulte et intermédiaire de plusieurs ministres de droite, il était notamment proche des anciens président gabonais, sénagalais et congolais Omar Bongo, Abdoulaye Wade et Denis Sassou-Nguesso. On lui prête un rôle décisif dans l'éviction, en 2008, du secrétaire d'Etat à la Coopération de Nicolas Sarkozy Jean-Marie Bockel, qui avait souhaité la fin de la "Françafrique". Il est réputé proche de Claude Guéant, ancien secrétaire général de l'Elysée et ministre de l'Intérieur à l'époque de Nicolas Sarkozy, qui l'a décoré de la Légion d'honneur le 27 septembre 2007, quelque mois après le début de son quinquennat. Le chef de l'Etat avait alors salué un "grand serviteur de l'Etat" et un "défenseur infatigable" de la France. Il avait dit pouvoir "continuer à compter sur (sa) participation à la politique étrangère de la France, avec efficacité et discrétion".

L'affaire des mallettes de billets

Une discrétion dont Robert Bourgi est sorti en 2011 : il a notamment raconté dans un livre et des interviews avoir remis des "mallettes" d'argent liquide venant de dirigeants africains à Jacques Chirac quand il était maire de Paris, puis à l'Elysée, en présence de son collaborateur, puis ministre, Dominique de Villepin. Ce qui a valu à l'époque à l'avocat d'être poursuivi en diffamation par l'ancien chef de l'Etat. Dans une interview accordée le 11 septembre 2011 à Europe 1, Robert Bourgi avait admis ne pas avoir de preuves de ses allégations, qu'il avait toutefois réitérées. "C'est ma conscience qui m'a dicté le devoir de parler", avait-il alors expliqué. "Je veux une France propre à droite et à gauche."

Un témoin au procès Carlos

Hasard du calendrier, Robert Bourgi et son épouse Catherine sont appelés à venir témoigner mardi au procès du Vénézuélien Ilich Ramirez Sanchez, dit Carlos, qui est jugé à Paris pour l'attentat du Drugstore Publicis qui avait fait deux morts et 34 blessés en 1974 à Paris. Le couple, déjà avocats à l'époque, était présents au moment des faits et est appelé à s'exprimer devant la cour d'assises en tant que témoins cités par l'accusation. L'un des avocats de Carlos, Me Francis Vuillemin, qui conteste la véracité de leurs récits, a versé vendredi à la procédure trois articles de presse sur le parcours de Robert Bourgi. "En général, les gens invoquent des témoins de moralité, moi je parle de la question de la moralité des témoins", a-t-il lancé aux juges.