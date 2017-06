Qui est Sébastien Lecornu, nouveau secrétaire d'Etat auprès du ministre de la transition écologique Nicolas Hulot

Sébastien Lecornu, jeune Président LR du département de l'Eure de tout juste 31 ans est nommé secrétaire d'Etat auprès du ministre de la Transition écologique au sein du gouvernement d'Edouard Phillipe. Itinéraire d'un Eurois pressé.

A la faveur du remaniement ministériel, Sébastien Lecornu, Président LR du département de l'Eure de tout juste 31 ans vient de faire son entrée au gouvernement au poste de secrétaire d'Etat auprès du Ministre de la Transition écologique Nicolas Hulot. Il est le plus jeune membre de la nouvelle équipe dirigée par Edouard Phillipe.

L'homme de tous les records

Il ne perd pas de temps Sebastien Lecornu. À 16 ans, ce natif d'Eaubonne dans le Val d'Oise prend sa carte à l'UMP. À 18 ans, il milite pour les élections régionales à Vernon dans l'Eure. Et à 19 ans, nous sommes alors en 2005, il devient le plus jeune assistant parlementaire de l'Assemblée nationale auprès de Franck Gilard. Dans les couloirs du Palais Bourbon, il fait la connaissance d'un certain Bruno Lemaire alors simple député. Bruno Lemaire va le prendre dans ses valises quand il devient Secrétaire d'Etat aux Affaires européennes. Sébastien Lecornu fête alors ses 22 printemps et devient le plus jeune conseiller ministériel du gouvernement Fillon. ...

La course aux records ne s'arrête pas là, le jeune homme pressé inscrit une nouvelle fois son nom au Guiness book en devenant le plus jeune Président d'un département français au moment de souffler ses 29 bougies. Celui qui a du quitter le poste de Maire de Vernon pour cause de cumul des mandats fait basculer l'Eure à droite après 14 ans de règne de la gauche. Pendant la campagne présidentielle Sébastien Lecornu suit son mentor Bruno Lemaire et démissionne de l'équipe Fillon après la mise en examen du candidat dans l'affaire du Penelopegate.