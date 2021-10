Qui était la maîtresse de François Mitterrand, originaire de Limoges ?

"Le dernier secret", livre publié ce mercredi et signé de la journaliste du Monde Solenn de Royer, n'a pas fini de faire parler à Limoges. L'auteure révèle la liaison de François Mitterrand avec une jeune femme originaire de Limoges, de 50 ans sa cadette, pendant les 8 dernières années de sa vie.

Est-ce un livre politique ou un livre "people" ? Certainement un peu des deux, et c'est bien la raison pour laquelle il suscite déjà beaucoup d'intérêt. "Le dernier secret" (Grasset), ouvrage de la journaliste du Monde Solenn de Royer publié ce mercredi, révèle que François Mitterrand avait une maîtresse cachée pendant tout son deuxième septennat et jusqu'à la fin de sa vie. Or, cette jeune femme de 50 ans sa cadette, dénommée "Claire" dans l'ouvrage - un prénom d'emprûnt - est originaire de Limoges.

Après son bac à Limoges, le parti socialiste à Paris

Comment cette mystérieuse maîtresse du président est-elle passée de Limoges au plus proche de l'Elysée ? En 1984, la jeune femme obtient son bac à Limoges. Elle est issue d'une famille bourgeoise de la capitale limousine, famille "apeurée" par l'arrivée de la gauche au pouvoir en 1981.

Mais Claire, elle, ne comprend pas ces craintes. Bien au contraire, elle a plutôt une fibre sociale, voire socialiste. Lorsqu'après son bac elle arrive à Paris pour suivre des études droit, elle concrétisera cet engagement en adhérant au parti socialiste. Elle poursuit même une quasi-obsession : rencontrer François Mitterrand.

Petit à petit, se rapprochant du cercle resserré de "Tonton", c'est chose faite et en 1988 - Claire avait 22 ans - la rencontre devient relation jusqu'au décès de l'ancien président en 1996.

A Limoges, chacun se demande qui elle est

Mais alors qui est-elle vraiment ? Aujourd'hui, les socialistes de Limoges les plus proches de Mitterrand à l'époque ne pensent pas savoir. Mais, depuis la sortie des bonnes feuilles du livre il y a quelques jours, chacun y réfléchit de plus en plus fort.

Pas seulement les socialistes d'ailleurs. Désormais, beaucoup d'anciens lycéens des années 80 à Limoges se demandent quelle camarade de classe était la maîtresse du président.