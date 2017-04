"Qui manque de tenue dans la rue ?" : la campagne est lancée pour la Semaine de lutte contre le harcèlement de rue

Jusqu’à vendredi 8 avril, c’est la Semaine internationale de lutte contre le harcèlement de rue. L’occasion de continuer à sensibiliser. Plusieurs associations organisent des mobilisations et des marches dans toute la France.

"Hé Mademoiselle, viens, t’es trop belle, vraiment ! Mais viens salope !". Et non, ceci n’est pas un compliment ou une tentative de drague maladroite, ce genre d’invectives, prononcées dans l'espace public, s’appelle du harcèlement de rue. Les femmes en sont les principales victimes. C’est pour ça que se tient jusqu'au 8 avril la 7e édition de la Semaine internationale de lutte contre le harcèlement de rue.

Le collectif "Stop harcèlement de rue" définie le phénomène comme "les comportements adressés aux personnes dans les espaces publics et semi-publics, visant à interpeller verbalement ou non, leur envoyant des messages intimidants, insistants, irrespectueux, humiliants, menaçants, insultants, en raison de leur genre ou de leur orientation sexuelle". Tu te sens concerné/e ? C’est normal, tu n’es pas seul/e. Selon une étude, en région parisienne par exemple, 100% des femmes ont déjà été victimes de harcèlement dans les transports.

En novembre dernier, pour la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, trois sociologues publiaient les résultats d’une étude menée à Bordeaux, sur près de 5000 femmes. Elles sont 25% à déclarer avoir subi des sifflements, bruitages, regards insistants ou une présence envahissante durant l’année écoulée, 13.2% se sont fait insulter et 6.5% ont dû faire face à la masturbation ou à l’exhibitionnisme d’un inconnu.

Des associations pour dénoncer mais pas de loi pour punir

Si les insultes peuvent être punies par loi, les commentaires, les attitudes et comportements invasifs et inquiétants eux, ne sont toujours pas condamnables. En revanche, plusieurs sites et associations recueillent des témoignages de femmes et lancent des campagnes de sensibilisation, à l’image du célèbre Paye ta shnek ou encore du tumblr harcelementderue.

Chalkwalk et Tweetathon

Kesako ? Le chalkwalk signifie 'marche à la craie' en anglais, c’est le nouveau moyen d’action né aux États-Unis qui invite les participants à écrire à la craie leurs témoignages dans la rue. Le tweetathon, c’est tout simple, c’est un marathon du tweet. Toute la semaine, vous allez pouvoir dénoncer et vous mobiliser via le #stophr. Il y a aussi des marches et des rencontres traditionnelles comme celles prévues à Toulouse samedi 8 avril à partir de 15h ou encore à Montpellier le 8 avril à 14h.

En termes de solutions, certaines associations essaient d'innover, comme le collectif Stop harcèlement de rue à Bordeaux qui veut sortir un guide de solutions pratiques pour apprendre à réagir dans ce genre de situation, à Paris une application, Hands away, a été lancée pour dénoncer en temps réel les agressions verbales. En Argentine, les avancées sont plus nettes, la ville de Buenos Aires a décidé de condamner à 1000 pesos (soit environ 60 euros) les harceleurs de rue.