"Qui pense quoi?", la nouvelle appli strasbourgeoise pour inciter les jeunes à voter

Maxime Dupuy, jeune étudiant strasbourgeois a mis au point une application pour aider et inciter les jeunes à voter et se faire une opinion avant l'élection présidentielle.

"Qui pense quoi?" C'est le nom de la nouvelle application créée par un étudiant strasbourgeois Maxime Dupuy et un camarade de promo. Les deux étudiants suivent leurs études à Lille dans une école de management. Ils ont lancé cette appli pour aider et inciter les jeunes à voter et se faire une opinion avant l'élection présidentielle.

Se faire sa propre opinion

Dans cette application gratuite, il y a des sondages, des revues de presse, ainsi que les profils et les programmes des différents candidats classés par thème. "Sur les réseaux sociaux on se retrouve souvent enfermer dans des bulles, car notre réseau proche partage des opinions que l'on a l'habitude de voir", explique Maxime Dupuy qui compte élargir cette application à d'autres actualités une fois l'élection présidentielle passée. Ce vendredi 4 mars est le dernier jour pour s'inscrire sur les listes électorales.