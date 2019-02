Succession d'Alain Juppé à Bordeaux : verdict samedi

Alain Juppé aura un successeur à la mairie de Bordeaux et à la Métropole samedi matin, après avoir réuni sa majorité municipale et métropolitaine "pour décider ensemble". Il ne quittera pas ses fonctions avant début mars.

Alain Juppé reste effectivement maire de Bordeaux et président de Bordeaux Métropole pour encore quelques jours encore. Sa succession sera actée et dévoilée samedi.

"Pas en monarchie"

Il réunit les élus de sa majorité municipale et métropolitaine ce jeudi et il recommencera donc samedi matin pour décider de la suite. "Nous ne sommes pas en monarchie. Ce sera à eux de désigner". Deux noms seront alors officiellement proclamés pour prendre la mairie et pour prendre l'agglomération. C'est Nicolas Florian qui tient la corde à la mairie.

Alain Juppé sera auditionné par la Commission des Lois de l'Assemblée Nationale pour valider son entrée au Conseil Constitutionnel, la semaine prochaine. Ensuite seulement, il adressera sa lettre de démission au préfet. Et un conseil municipal extraordinaire et anticipé (le prochain était programmé pour le 25 mars) devra alors être convoqué pour valider la nouvelle équipe exécutive. Equipe Intérimaire jusqu'aux municipales de 2020. "Maintenant, le jeu est ouvert. Les élections municipales sont dans un an exactement. J'imagine que beaucoup de candidatures vont se déclarer. Ma position de membre du Conseil Constitutionnel m'empêchera de me mêler de la campagne électorale et donc, aux forces vives de Bordeaux de vivre!" a lancé Alain Juppé lors de sa conférence de presse.

"Esprit Bordeaux" continue pour valoriser le bilan et être mis au service du prochain candidat

L'association "Esprit Bordeaux" que ses proches avait monté pour encourager sa candidature à un cinquième mandat, va continuer à vivre malgré le départ d'Alain Juppé, explique Ludovic Martinez, son directeur de cabinet. "Parce que c'est d'abord l'oeuvre de valorisation du bilan. C'est une machine de guerre politique qui peut être mise au service de tel ou tel candidat que nous aurions à choisir ou choisi. Moi j'ai pas l'impression que les couteaux soient tirés. Il n'y aura pas de crise politique. Et il n'y a pas de raison non plus, pour 2020, eu égard au fait que n'ayons pas de leader emblématique qui fait sur son nom fait 20 ou 30 points de plus qu'un leader normal. On n'est pas obligé de dire que ça va réussir mais on va essayer".