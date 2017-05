Qui pour succéder à Bernard Cazeneuve dans la 4e circonscription de la Manche?

La 4e circonscription de la Manche compte 87 000 électeurs, dont près de 2 tiers sur la seule commune de Cherbourg-en-Cotentin. Avec 13 candidats, bien malin celui qui pourra pronostiquer le résultat au soir du premier tour le 11 juin prochain.

C'est un scrutin particulièrement ouvert que l'on va vivre dans la 4e circonscription de la Manche. Et ça change après les élections, dans un fauteuil, de Bernard Cazeneuve sur cette circonscription en 2007 et 2012. Cette fois, son héritier, Arnaud Catherine, secrétaire fédéral du PS de la Manche part de très loin, sur un territoire où Benoît Hamon, le candidat du PS a rassemblé moins de 6% des voix au premier tour de la Présidentielle. Et difficile de dire si le soutien de Bernard Cazeneuve changera la donne.

Partir divisés pour "moins" régner

En avril, c'est Emmanuel Macron qui avait viré en tête avec plus de 25% des suffrages. Mais l'investiture du candidat de son mouvement a provoqué un schisme localement. Le profil de Blaise Mistler, venu de la droite, a dérouté bon nombre de militants de la société civile qui lui préfèrent la candidature dissidente de Sonia Krimi, nouvelle venue en politique. Un duel qui fait les affaires de la candidate des Républicains, Sophie Guyon. Rassemblant les différentes forces de la droite et du centre, elle est bien placée pour se qualifier pour le second tour dans cette circonscription où, malgré les "affaires", François Fillon était arrivé en seconde position le 23 avril dernier. La qualification pour le second tour, c'est aussi l'objectif de Jean-Jacques Noël, le patron départemental du FN. Mais la candidature d'Odile Drougard, du Parti de la France pourrait le priver de quelques précieuses voix. Enfin dans la série "on partage les mêmes idées, mais on part chacun de son côté", il y a les candidates mélenchonistes, Valérie Varenne du front de Gauche et Yvonne Pecoraro, pour la France Insoumise. Leurs formations respectives n'ont pas rendu possible un accord. Dans ces conditions, elles risquent de ne faire que de la figuration en se partageant les 16% de voix obtenues par Jean-Luc Mélenchon il y a un mois.

5 autres candidats pour compléter le tableau

Dans cette circonscription, Europe Ecologie les Verts ayant constaté l'incapacité des gauches à se réunir sur un candidat unique a également décidé de partir au combat, avec Jean-Sébastien Hédérer. Les autres candidats sont Sylvie Diver (Parti chrétien démocrate), Marc Blin (UPR), Abdelkader Benramdane (Lutte Ouvrière) et Stanislas Guérin (Nous citoyens).

Retrouvez ce mardi matin notre matinale "spéciale législative dans la 4e circonscription de la Manche" sur France Bleu Cotentin à partir de 6 heures.